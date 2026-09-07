Dursun Özbek'ten TFF başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na nezaket ziyareti

dursun özbek'ten tff'ye ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşme, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri bünyesindeki makamda gerçekleştirildi.

ziyarette kimler yer aldı:

Toplantıda TFF cephesinden TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş hazır bulundu. Galatasaray heyetinde ise Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu Özbek'e eşlik etti.