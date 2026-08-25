Aydıntepe'de biçerdöver denetimleri: hasatta güven ve kayıp önlemi

Aydıntepe'de hububat hasadında denetimler sürdü

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde hububat hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat alanlarında biçerdöver kontrolleri için saha çalışmaları gerçekleştirdi.

biçerdöver kontrollerinin amacı:

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ile teknik personel, hasat sahalarını ziyaret ederek biçerdöverleri yerinde inceledi. Kontrollerde makinelerin çalışma düzeni, hasatta oluşabilecek kayıpların azaltılması ve ekipman güvenliği üzerine incelemeler yapıldı.

üreticilerle iletişim ve beklentiler:

Denetimler sırasında üreticilerin talepleri dinlendi; ekipler, sahadaki uygulamaları ve üreticinin karşılaştığı sorunları not aldı. Köksal, hasat sezonunun kazasız, kayıpsız ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Yapılan kontroller, üreticilerin bir yıllık emeğinin kayıpsız şekilde toplanmasına yönelik titiz incelemeler olarak kayda geçti ve saha ziyaretleriyle hasat sürecine doğrudan destek sağlandı.

AYDINTEPE’DE BAŞLAYAN HUBUBAT HASADINDA BİÇERDÖVER KONTROLLERİ YAPILDI