Kadın emeği fabrikasıyla Efeler’in lezzetleri dünyaya taşınıyor

Efeler'de kadın emeği üretimi büyüyor:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde yürütülen çalışmalar, kentteki yerel üretimi hem çeşitlendirdi hem de yeni pazarlara taşıdı. Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikasında üretim kapasitesi artırılırken, fabrikada hazırlanan ürünlerin yelpazesi Başkan Yetişkin göreve geldiğinde 20 iken bugün 63e çıktı. Bu artış, yerel tarımsal değerlerin katma değere dönüştürülmesi ve kadın istihdamının desteklenmesi hedeflerinin somut bir göstergesi oldu.

Uzman gıda mühendislerinin kontrolünde gerçekleştirilen üretimde, Efeler’in verimli topraklarında yetişen ürünler özenle işleniyor. Fabrikada; enginarın 7 farklı çeşidi başta olmak üzere şevketibostan, deniz börülcesi, kaya koruğu, cibes otu, zeytin, zeytinyağı, tarhana, erişte ve çeşitli soslar gibi yöresel ürünler hazırlanıyor.

Efe Bakkallar ile yerel üretim tüketiciyle buluşuyor:

Yerel üretimi doğrudan tüketiciyle buluşturan uygulamalardan biri Efe Bakkallar. Girne ve Kurtuluş mahallelerindeki iki satış noktası üzerinden hizmet veren Efe Bakkallar, Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda üretilen ürünlerin yanı sıra yerli üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin ürünlerini de raflarında sunuyor. Bu model, üretici ile tüketici arasında kısa bir tedarik zinciri oluşturarak hem üreticinin gelirini destekliyor hem de tüketicinin kent içindeki erişimini kolaylaştırıyor.

Online satış ve özel kafe ile erişim genişliyor:

Efeler Belediye yönetimi, yerel üretimin erişimini dijital ortama taşımak amacıyla efelerpazari.com.tr adresini yeniledi. Fabrikada kadın emeğiyle hazırlanan doğal ve yöresel ürünler, bu çevrim içi satış platformu aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Dijital satış kanalı, coğrafi sınırlamaları aşarak Efeler markasının bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

Ayrıca Menderes Park’ta açılan Glütensiz ve Vegan Kafe, sosyal belediyecilik anlayışının örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Glütensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastaları ile vegan tercih eden vatandaşlara güvenilir alternatifler sunan kafe, sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra farklı beslenme ihtiyaçlarına sahip kişilerin sosyal yaşam içinde kendilerini daha rahat hissetmelerine katkı sağlıyor.

Bu üçlü yaklaşım —fabrika üretimi, yerel satış noktaları ve dijital kanal— Efeler’in yerel lezzetlerinin hem ulusal hem de uluslararası sofralara ulaşmasını sağlıyor. Fabrika üretiminde sağlanan kalite kontrolü ve çeşitlilik artışı, ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa pazarlarına ihraç edilmesine olanak tanıyor.

Efeler’deki model, kadın emeğini ekonomik hayata katma, yerel tarımı değer zincirine dönüştürme ve kaynakların kent içinde kalmasını sağlama açısından örnek oluşturuyor. Belediye yönetimi tarafından desteklenen bu adımlar, üretimde sürdürülebilirliği teşvik ederken yerel kimliğin korunup güçlendirilmesine de katkı sunuyor.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE EFELER’DE ÜRETİM, KADIN EMEĞİ VE YEREL KALKINMA ALANINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.