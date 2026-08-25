Tarsus'ta kandil simidiyle geceye huzur taşındı

kandil simidi dağıtımı yapıldı

Tarsus Belediyesi, Mevlid Kandili'nin anlamına uygun olarak kent genelinde hazırlanan kandil simitlerini vatandaşlarla buluşturdu. Hazırlanan simitler, cami avluları ve çevresinde gönüllerle paylaşılırken amaç, bu özel gecenin manevi atmosferini olabildiğince geniş kitleyle yaşamak olarak açıklandı. Etkinlik kapsamında 16 cami ve çevresi ziyaret edildi, farklı mahallelerden çok sayıda kişi geceyi ortak duygularla karşıladı.

dağıtım yapılan camiler:

Hazırlanan kandil simitleri Ulu Cami, Eshab-ı Kehf Cami, Ülküköy Buhara Cami, Mithatpaşa (Dinsever) Cami, Kavaklı Cami, Bağlar Mahallesi Mevlana Cami, Gazipaşa Cami, Akşemsettin Cami, Barbaros Cami, Atatürk Mahallesi Ayyıldız Cami, Anıt Mahallesi Lütfiye Kocamaz Cami, Kuşlu Cami, Cetvel Köprüsü Dörtlemez Cami, Ergenekon Mahallesi Kolukırıkoğlu Cami, Gaziler Cami ve Hacı Rıkap Toprak Cami olmak üzere 16 farklı noktada vatandaşlara ikram edildi.

başkan boltaç'ın mesajı

Belediye Başkanı Ali Boltaç, Mevlid Kandili vesilesiyle yapılan çalışmayı değerlendirirken 'Bu anlamlı gecenin Tarsus’umuza, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur getirmesini diliyor; birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı. Açıklamada, bu tür uygulamaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği ve mahallelerin manevi dokusuna katkı sağladığı vurgulandı.

Vatandaşlar, Tarsus'un farklı noktalarında bir araya gelerek geceyi ibadet ve paylaşım ruhuyla geçirdi; dağıtımın yoğun ilgi gördüğü bildirildi. Belediyenin uygulaması, Mevlid Kandili'nin anlamını hatırlatmayı ve toplumda huzur duygusunu pekiştirmeyi hedefledi.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA 16 CAMİ VE ÇEVRESİNDE VATANDAŞLARA KANDİL SİMİDİ İKRAM EDİLDİ.