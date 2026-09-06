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Sivasspor'un ilk galibiyeti sonrası Taşdemir'den uyarı: bu lig kolay değil

Sivasspor teknik direktörü İsmet Taşdemir, Antalyaspor karşısında alınan 2-1 galibiyetin ardından Trendyol 1. Lig'in zorluğunu ve adaptasyon gerekliliğini vurguladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:57

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 22:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sivasspor'un ilk galibiyeti sonrası Taşdemir'den uyarı: bu lig kolay değil

Maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının performansını değerlendiren Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın zor geçtiğini ve rakibin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Taşdemir, maçın dönüm noktalarından birinin penaltı atışının kaçması olduğunu söyledi: "Birçok maçta talihsiz şekilde, kendi hatalarımızdan dolayı ilk galibiyetimizi alamamıştık. Bugün de özellikle penaltının kaçmasıyla ibre bize döndü ve 3 puanı aldık."

Taşdemir'in değerlendirmesi:

Maçın genelinden memnun olduğunu ifade eden Taşdemir, özellikle ikinci yarıdaki ofansif baskı ve takımın oyunu kontrol etme çabalarını öne çıkardı: "Oyunun geneline baktığımda büyük bölümünde üstün oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıdaki önde baskılarımızın çok doğru ve iyi olduğunu düşünüyorum. Neticesinde 6. haftada galibiyetle tanıştık." Bu ifadede Taşdemir, hem oyuncularını tebrik ettiğini hem de alınan galibiyetin moral açısından önemine vurgu yaptı.

Lige adaptasyon ve uyarı:

Taşdemir, Sivasspor’un lige adaptasyon sürecine dair değerlendirmesinde ligin beklendiği kadar kolay olmadığını yineledi. Teknik adamın sözleri şu şekilde: "Uzun yıllar Süper Lig’de oynayan bir takım, bir alt lige düşünce oyuncu kalitesiyle hemen tekrar çıkabileceğini düşünüyor. Ama bu lig zor bir lig, kolay bir lig değil."

Taşdemir ayrıca adaptasyon eksikliğinin takımın başlangıçtaki puan kayıplarına etki ettiğini belirterek, "Bunu lige adapte olamamamıza bağlıyorum... Bu ligin oyununu oynayamazsanız işiniz çok zor oluyor. Hepimiz için geçerli bence" dedi. Bu uyarı, sezonun geri kalanında istikrar ve oyun disiplininin önemine dikkat çekiyor.

Sonuç olarak Sivasspor, 6. haftada gelen bu galibiyetle hem moral buldu hem de ligdeki rekabetin ve oyunun ciddiyetinin altını bir kez daha çizdi. Taşdemir'in sözleri, takımın önündeki sürece yönelik beklenti ve uyarıları özetliyor.

SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMET TAŞDEMİR

SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMET TAŞDEMİR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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