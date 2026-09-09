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Sivas'ta atıl tankerde çıkan yangın kentin semalarını dumanla örttü

Gültepe Mahallesi'ndeki asfalt plentteki atıl tankerde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; duman kentte büyük alanda görüldü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:11

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivas'ta atıl tankerde çıkan yangın kentin semalarını dumanla örttü

Sivas'ta boş tankerde alevler yükseldi

Sivas'ta Gültepe Mahallesi İl Özel İdaresi Asfalt Plent Tesisi içinde bulunan kullanılmayan bir tankerde yangın çıktı. Kısa sürede tankeri kaplayan alevleri gören çevredekiler durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve etkileri:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Ekiplerin yaptığı koordineli müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında tankerden yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından gözlemlendi ve bölge halkı tarafından fark edildi.

Soruşturma başlatıldı:

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlattı; olay yerinde delil toplama ve çevresel güvenlik çalışmaları sürüyor. Resmi sonuçlar, yapılacak teknik incelemelerin ardından açıklanacak.

SİVAS’TA ASFALT PLENT TESİSİNDE BULUNAN BOŞ BİR TANKERDE YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN...

SİVAS’TA ASFALT PLENT TESİSİNDE BULUNAN BOŞ BİR TANKERDE YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONRASI SÖNDÜRÜLEN YANGINDA DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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