Sivas'ta el işinden bocce'ye: huzurevinde üretken günler

el sanatları ve atölyeler:

Sivas'taki İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi sakinleri, günlük yaşamlarını çeşitli el sanatları ve sosyal faaliyetlerle renklendiriyor. Kurumda şiir yazma, ahşap el oymacılığı, ahşap ev tasarlama, resim atölyesi ve bocce takımı gibi farklı alanlarda etkinlikler düzenleniyor. Bu çalışmalar hem bireysel üretimi teşvik ediyor hem de sakinlere zamanlarını verimli ve sosyalleşerek geçirme olanağı sunuyor.

Atölyelerde ortaya çıkan eserler, katılımcıların el becerisini ve yaratıcılığını ortaya koyuyor. El işi çalışmaları, basit malzemelerin değerlendirilmesinden detaylı ahşap işçiliğine kadar geniş bir yelpazede ilerliyor; resim atölyesinde yapılan işler ise kişilerin ifade olanaklarını genişletiyor.

katılımcıların gündelik deneyimi:

Güngör Cengizoğlu kurumda düzenlenen etkinliklere aktif katılım sağladığını söylüyor. Cengizoğlu, "Kuruma geldim, yerleştim. Ondan sonra burada da bazı faaliyetlerin içinde bulunuyorum. Burada bocce takımımız var. Ben aynı zamanda bocce takımındayım. Resim atölyemiz var. Hepimiz burada çalışmalarla meşgulüz" ifadelerini kullanıyor. Kendi ifadesiyle toplu etkinlikler ve bireysel uğraşlar, ona moral veriyor ve zamanını daha olumlu geçirmek için fırsat sunuyor.

Güngör Cengizoğlu ayrıca müzik ve edebiyatla ilgilendiğini, bu faaliyetlerin olumsuz düşüncelerden uzaklaşmasına yardımcı olduğunu vurguluyor: "Bunlarla uğraşmak hem bana moral veriyor hem de kendime bir şeyler katmış oluyorum."

atık malzemeden hayata geçirilen ahşap ev:

Ahmet Yolalan ise kullanılmayan meyve sandıklarını değerlendirerek ahşap ev tasarladı. Yolalan, "Muz sandığı, limon sandığı gibi sandıkları insanlar kullanmıyor, atıyorlar. Ben de onları topladım, işime gelenleri aldım. Ondan sonra bu atölyeye getirip değerlendirdim" diyerek süreci anlatıyor. Yapım aşamasının titizlik ve zaman gerektirdiğini, kapıların açılıp ölçülmesi ve çıtaların hazırlanmasının ayrı bir emek istediğini belirtiyor.

Yolalan, boş zamanlarını dışarıda geçirmek yerine bu tür üretici faaliyetlere ayırmayı tercih ettiğini ifade ediyor: "Boş zamanlarımda böyle bir ev yapmayı düşündüm... Kendi evimi zevkle yaptım." Bu tür projeler hem malzeme yeniden kullanımına örnek oluyor hem de huzurevi sakinlerine üretme hissi veriyor.

Genel olarak huzurevindeki faaliyetler, katılımcıların hem bireysel yeteneklerini geliştirmelerine hem de sosyal bağlarını güçlendirmelerine hizmet ediyor. Atölye ve takım çalışmalarının sakinlere sağladığı meşguliyet ve moral desteği, kurum yaşamının önemli bir parçası haline gelmiş durumda.

SİVAS’TA HUZUREVİ SAKİNLERİ ŞİİR YAZMA, AHŞAP OYMA, AHŞAP EV TASARLAMA, RESİM VE BOCCE GİBİ ETKİNLİKLERLE HEM ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR HEM DE ZAMANLARINI VERİMLİ GEÇİRİYOR.