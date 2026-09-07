Sivas'ta kağıda emdirilmiş 32 bin kullanımlık sentetikin ele geçirildiği operasyon

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon detayları:

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 14 parça halinde toplam 32 bin kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 200 mililitre sentetik kannabinoid ham maddesi ve 5 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Hukuki süreç:

Olayla ilgili şüphelilerden biri hakkında TCK'nın 191. maddesi kapsamında, diğer şüpheli hakkında ise TCK'nın 188 ve 191. maddeleri kapsamında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİVAS’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA 31 BİN 658 KULLANIMLIK SENTETİK KANNABİNOİD ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI.