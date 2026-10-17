Sivas'ta sanayide kadın elinin güçlenmesi hedeflendi

Programın özeti:

GAIA Kadın Sanayi Platformu üyeleri, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen programda bir araya geldi. Toplantıda kadın istihdamının artırılması ve sanayide üretim süreçlerine kadınların daha fazla dahil edilmesi hedefleri masaya yatırıldı.

Katılımcılar ve vurgular:

Programa GAIA Kurucusu Fatma Aydoğdu, TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şeyda Haksever, GAIA Kadın Sanayi Platformu üyeleri, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ile Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Aydoğdu katıldı.

STSO Başkanı Zeki Özdemir, sanayide kadın istihdamının artırılmasının ve kadınların üretim süreçlerinde daha aktif görev almasının önemine dikkat çekti. Özdemir, STSO'nun tescilli markası Sanayide Kadın Eli Kalkınmanın Temeli kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Öneriler ve yapılacak çalışmalar:

Şeyda Haksever kadınların mesleki beceriler kazanarak sanayi sektöründe daha fazla yer almasının hem işletmeler hem de ülke ekonomisi açısından önem taşıdığını vurguladı. Haksever, kadın istihdamını destekleyen projelerin yaygınlaştırılması ve bu alanda kurumlar arasındaki iş birliklerinin artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Program kapsamında ayrıca kadınların üretim hayatına katılımını artırmaya yönelik eğitim programları, beceri geliştirme faaliyetleri ve kurumsal iş birlikleri gibi somut adımların hayata geçirilmesi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda, sanayi sektöründeki istihdam imkanlarının genişletilmesi ve yapılan çalışmaların izlenip yaygınlaştırılması gerektiği konusunda ortak görüş oluştu.

GAIA KADIN SANAYİ PLATFORMU ÜYELERİ, SİVAS’TA DÜZENLENEN PROGRAMDA KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI VE SANAYİDE DAHA FAZLA KADIN ÇALIŞAN YER ALMASI İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.