Sivas'ta tarih ve kültür turizmi canlandı

Sivas'ın turizminde hareketlilik

Sivas, son yıllarda yürütülen restorasyon çalışmaları ve ulaşım altyapısındaki gelişmelerle daha fazla ziyaretçi çekiyor. Kentte tamamlanan tarihi ve kültürel yapılar ile Yüksek Hızlı Tren gibi ulaşım imkânlarının genişlemesi, hem günübirlik turlarda hem de konaklamalarda artışa yol açtı.

veriler ve ziyaretçi eğilimleri:

Sivas'ta 2024 yılında 485 bin olan gecelik konaklama sayısı, 2025'te 501 bin 939'a yükseldi. Aynı dönemde kentteki müze ziyaretleri de yaklaşık %46 artış gösterdi. Artan turlar ve müze girişleri, şehir merkezindeki kültürel mirasın daha geniş kitlelere ulaştığını ortaya koyuyor.

turlar ve ziyaretçi izlenimleri:

Günübirlik ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında Çifte Minareli Medrese, Kongre Binası, Gök Medrese, Divriği Ulu Camii ve Sivas kalesi gibi mekanlar öne çıkıyor. Şehre düzenlenen turlar, yerel ekonomiye de katkı sağlıyor; konaklama, yeme-içme ve alışveriş hareketlendi.

Ankara Batıkent Kardelen Mahalle sakinlerini taşıyan bir turda yaşanan duygu dolu anlar, ziyaretçilerin kente bakışını özetliyor. Mahalle Muhtarı Elif Ayyıldız, yaşadıkları hissiyatı şöyle aktardı: "Divriği’de bulunan Ulu Camiyi gezdik. Daha sonra da mahalle sakinlerimizle Sivas’a doğduğum topraklara geldik. Sivas’ın her yeri çok güzel herkes gelip gezip görmeli. Şu ana kadar Divriği Ulu Camiyi gezdik, Cumhuriyet meydanına gittik, Gök medreseyi gezdik, alış veriş yapacağız, yemek yiyeceğiz saha sonra da Ankara’ya gideceğiz. Gelen herkes çok mutlu oldu Sivas’ı çok beğendiler. Ulu önderimiz Mustafa kemal Atatürk’ün Sivas’ta başlattığı mücadelenin yeri olan meclisi gezdirdim herkes çok duygulandı ağlayanlar bile oldu"

Emekli öğretmen Ayten Ersoy da duygu yüklü anlarını paylaştı: "Ankara’dan geliyoruz. Muhtarımızın düzenlemiş olduğu gezilerde birlikte oluyoruz. Bir çok farklı bölgeye giderek tarihi gördük. Kendisi Sivaslı ve bizi Sivas’a getirmesi çok güzel oldu. Gerçekten tarih kokan bir kent. Bugün kongre binasında çok duygulandım"

İstanbul’dan gelen Hacer Şahinbaş ise memleket özlemini ve çocuklarının deneyimini vurguladı: "İstanbul’dan geliyorum. Aslen Sivaslıyım burada doğdum ama 10 yaşına kadar buradaydım. Gittikten sonra ilk defa gelip Sivas’ı geziyorum. Çok beğendim Sivaslı olmaktan gurur duyuyorum. Her taraf tarih dolu çok güzel, düzenli ve ter temiz bir şehir. Çocuklarım da memleketimizi ilk defa gördü. Onun için de çok heyecanlıyım. Çifte minareye ve kongre binasına gittik şimdi de kaleye gideceğiz. Daha ikinci günümüz ama her yer çok güzel. Çocuklarda çok beğendi gerçekten her yer tarih dolu. Sivas’a gelinmeli bu tarihi, güzelliği görmek lazım. Memleketimizin her köşesi güzel Sivas’ta bam başka bir güzelliğe sahip"

Yılmaz Şahinbaş da Sivas'ın lezzet ve çarşı kültürünü öne çıkararak, "İstanbul’dan geliyoruz. Uzun yıllardır memleketimize gelmemiştik. Gerçekten özlemişiz. Sivas’ın çarşısı çok güzel yiyecekler çok kaliteli. Sivas’a herkesin en az bir kere gelmesi gerekiyor" dedi.

Kentteki restorasyon çalışmaları tamamlandıkça ve ulaşım kolaylaştıkça, Sivas'ın hem yerel ziyaretçiler hem de bölgesel turlar için çekim gücünün artmaya devam etmesi bekleniyor. Bu trend, tarihi mekanların korunması ile ekonomik canlanmanın birlikte ilerlediğini gösteriyor.

Tarih ve kültür severler Sivas'a akın ediyor