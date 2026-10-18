Siverek'te ağır yanıkla sonuçlanan iddia: üvey anne ve iki kişi cezaevinde

Siverek'te çocuk istismarı iddiası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'nde, 8 yaşındaki H.Z. hakkında üvey annesi B.Z. ve iki kişinin saldırdığı yönünde iddia ortaya çıktı. Olayda çocuğun vücudunun ütüyle yakıldığı ve ağır yanıklar oluştuğu bildirildi.

Olay ve yaralanmanın seyri:

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından daha kapsamlı müdahale için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane kayıtlarına göre H.Z.'nin vücudunda ciddi yanıklar bulunuyor ve tedavisi sürüyor.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler B.Z., S.Z. ve S.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; çocuğun tedavisi ve adli süreç takip ediliyor.

SİVEREK ADLİYE SARAYI