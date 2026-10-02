Sivrihisar'da çiftçilerin korunması için yaban domuzu avı yapıldı

sorunun kaynağı ve başvurular:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi sakinleri, son dönemde tarlalarındaki ekili ürünlerin sık sık tahrip edildiğini bildirdi. Üreticiler, yaşanan zararların artması üzerine durumu mahalle muhtarlığına ve yetkililere iletti.

avlanma operasyonu ve sonuçları:

Bölgedeki avcıların koordinasyonuyla gerçekleştirilen çalışmada, iki yaban domuzu tüfekle avlanarak etkisiz hale getirildi. Operasyonun hedefi, zarara yol açan hayvanların kontrol altına alınması ve ekili alanlardaki kayıpların azaltılmasıydı.

çiftçilerin değerlendirmesi:

Çiftçiler, yapılan müdahale sayesinde ürünlerinin bir kısmını koruma altına alabildiklerini belirterek, uygulamaya katılan avcılara ve yetkililere teşekkür etti. Yetkililerin ve bölge halkının işbirliğiyle benzer zararların takibinin sürdürüleceği ifade edildi.

SKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE SON DÖNEMDE ARTAN VE TARIM ARAZİLERİNE BÜYÜK ZARAR VEREN YABAN DOMUZLARI, BÖLGEDEKİ AVCILAR TARAFINDAN TÜFEKLE AVLANDI.