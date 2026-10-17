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Sivrihisar'da gün boyu etkili sağanak ve sis trafikte aksamaya yol açtı

Eskişehir'in Sivrihisar ve çevresinde gün boyu süren sağanak yağış ve yoğun sis görüş mesafesini düşürüp kara yolunda sürücülere güçlük çıkardı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 19:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Sivrihisar'da gün boyu etkili sağanak ve sis trafikte aksamaya yol açtı

Sivrihisar'da yağış ve sisin etkileri

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi ile çevre ilçelerde aralıklarla devam eden sağanak yağış ve yoğun sis, günlük yaşamı ve karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Sivrihisar ilçe merkezi ile kırsal Dümrek Mahallesi çevresinde gözlemlenen olumsuz hava koşulları gün boyunca sürdü.

ulaşımda yaşanan zorluklar:

Özellikle kara yolunda seyreden sürücüler, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer düştüğünü belirtti. Bu koşullar altında sürücüler yolda kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kalarak dikkatli sürüş önlemlerini uyguladı. Yağış ve sis, trafikte yavaşlamalara ve dikkat gerektiren durumlara yol açtı.

mahalle ve tarım üzerindeki etkiler:

Sağanak yağış günlük yaşamı zorlaştırsa da, kurak geçen dönemlerin ardından gelen yağmurlar ilçe halkı ve çiftçiler tarafından bereket olarak değerlendirildi. Bölge sakinleri, su kaynaklarına ve tarımsal faaliyetlere olumlu katkı sağlayacağı umudunu dile getirdi.

Yetkililer ve sürücüler, benzer hava koşullarında hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi, fog lambası ve yakın ışık kullanımı gibi önlemlerin alınmasının önemine işaret etti. Havaların düzelmesiyle birlikte ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR&#039;İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE VE ÇEVRE İLÇELERDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ İLE YOĞUN SİS...

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE VE ÇEVRE İLÇELERDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ İLE YOĞUN SİS, GÜNLÜK YAŞAMI VE ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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