Yeşilçomlu kavun festivali üreticilere doğrudan pazar oluşturdu

Bandırma'da kavun üretimi festivalle ekonomik ayağa kalkıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde her yıl düzenlenen Yeşilçomlu Kavun Festivali, bölgedeki kavun üretiminin tanıtımının ötesine geçerek üreticiler için somut satış imkânları yaratıyor. Mahallede bu yıl düzenlenen 10'uncu festival, Yeşilçomlu kavununun bilinirliğini artırırken yerel ekonomide hareketlilik sağladı.

Üretici için yeni pazar kapısı:

Festival sayesinde Yeşilçomlu ve çevre mahalle ile köylerde yetiştirilen kavunlar, üreticiler tarafından doğrudan tüketicilerle buluşturuluyor. Bu buluşma, çiftçilere aracısız satış imkânı sunarken bölgede tarımsal ticaretin hacmini de artırıyor. Yerel esnaf ve işletmeler de festival dönemiyle birlikte artan ziyaretçi trafiğinden olumlu etkileniyor; böylece etkinlik hem tarımsal hem de hizmet sektöründe canlılık yaratıyor.

Coğrafi işaret ve yarışmanın etkisi:

Yeşilçomlu kavununun coğrafi işaret alması, ürünün marka değerini yükseltme ve daha geniş pazarlara açılma hedefini güçlendiriyor. Festival kapsamında düzenlenen kavun değerlendirme yarışmasında 11 üreticinin ürünü ödül için değerlendirildi; yarışmayı 124 puan alarak birinci tamamlayan 15 yaşındaki Efe Karaçivi öne çıktı ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Etkinlik, sadece kavunun tanıtımıyla sınırlı kalmayıp üreticilerin ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmasına olanak tanıyor. Yerel üretimin markalaşma çabaları ve festivalin sağladığı doğrudan satış kanalı bir araya geldiğinde, bölgedeki kavun ticaretinin sürdürülebilir biçimde gelişmesi amaçlanıyor.

YEŞİLÇOMLU KAVUN FESTİVALİ BÖLGE ÜRETİCİSİNE PAZAR OLUŞTURUYOR