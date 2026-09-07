Dolar 48,4293 0,00%
Euro 56,3327 +0,14%
Bist 14.123,42 +0,79%
Altın Gram 6.970,23 -1,39%
EUR/USD 1,1629 +0,07%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Yeşilçomlu kavun festivali üreticilere doğrudan pazar oluşturdu

Yeşilçomlu Kavun Festivali, Bandırma'da üreticilere doğrudan satış ve yeni pazar imkanı sağlıyor; coğrafi işaret de ürünün değerini artırıyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Yeşilçomlu kavun festivali üreticilere doğrudan pazar oluşturdu

Bandırma'da kavun üretimi festivalle ekonomik ayağa kalkıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde her yıl düzenlenen Yeşilçomlu Kavun Festivali, bölgedeki kavun üretiminin tanıtımının ötesine geçerek üreticiler için somut satış imkânları yaratıyor. Mahallede bu yıl düzenlenen 10'uncu festival, Yeşilçomlu kavununun bilinirliğini artırırken yerel ekonomide hareketlilik sağladı.

Üretici için yeni pazar kapısı:

Festival sayesinde Yeşilçomlu ve çevre mahalle ile köylerde yetiştirilen kavunlar, üreticiler tarafından doğrudan tüketicilerle buluşturuluyor. Bu buluşma, çiftçilere aracısız satış imkânı sunarken bölgede tarımsal ticaretin hacmini de artırıyor. Yerel esnaf ve işletmeler de festival dönemiyle birlikte artan ziyaretçi trafiğinden olumlu etkileniyor; böylece etkinlik hem tarımsal hem de hizmet sektöründe canlılık yaratıyor.

Coğrafi işaret ve yarışmanın etkisi:

Yeşilçomlu kavununun coğrafi işaret alması, ürünün marka değerini yükseltme ve daha geniş pazarlara açılma hedefini güçlendiriyor. Festival kapsamında düzenlenen kavun değerlendirme yarışmasında 11 üreticinin ürünü ödül için değerlendirildi; yarışmayı 124 puan alarak birinci tamamlayan 15 yaşındaki Efe Karaçivi öne çıktı ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Etkinlik, sadece kavunun tanıtımıyla sınırlı kalmayıp üreticilerin ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmasına olanak tanıyor. Yerel üretimin markalaşma çabaları ve festivalin sağladığı doğrudan satış kanalı bir araya geldiğinde, bölgedeki kavun ticaretinin sürdürülebilir biçimde gelişmesi amaçlanıyor.

YEŞİLÇOMLU KAVUN FESTİVALİ BÖLGE ÜRETİCİSİNE PAZAR OLUŞTURUYOR

YEŞİLÇOMLU KAVUN FESTİVALİ BÖLGE ÜRETİCİSİNE PAZAR OLUŞTURUYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Orta Karadeniz'de lojistik yol haritası sahada şekilleniyor
images

Saathane Meydanı'nda yerel üretimin yeni buluşma noktası: Samsun Market
images

Memur-Sen'den OVP eleştirisi: görev ve emekli maaşlarındaki makas kapatılsın
images

Bartın'da salep orkidesi için doku kültürü odaklı sürdürülebilir üretim projesi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Destek ekipleri Konuralp Antik Tiyatro kazılarına gönüllü katkı sağladı

Kaçınca bırakıp gittiği motosiklete kesilen ceza 400 bin TL oldu

Sakaryaspor’un altyapısından beş genç profesyonel kadroya katıldı

Erenler'de hayvan bakımevi ve kantin kartla sosyal yatırımlar hızlanıyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti