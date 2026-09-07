palamut sezonu bereketi zonguldak’ta tezgâhları canlandırdı

sezon başlangıcı ve fiyatlar:

Zonguldak’ta eylül ayının gelişiyle birlikte palamut sezonu başladı. Tezgâhlarda 75 ila 100 lira arasında satılan palamutun tanesi, özellikle ilk günlerde 100 lira olarak öne çıktı. Bölgedeki satıcılar, palamutun et ve tavukla kıyaslandığında en uygun protein kaynağı olduğunu vurguladı ve fiyatların vatandaşın bütçesine daha dost olduğunu belirtti.

Geçen yıl palamut kıtlığı yaşanırken bu yıl tezgâhlarda gözle görülür bir bolluk olduğu kaydedildi. Mevsimsel açılışın ardından günlük taze ürün akışının başlaması, hem arzı artırdı hem de tüketicinin ilgisini canlı tuttu.

balıkçılar ve vatandaşların değerlendirmeleri:

Zeki Beybeyoğlu, 25 yıldır yaptığı balıkçılıktan hareketle sezonun ağustos ayındaki olta balıkçılığının ardından 1 Eylül ile birlikte resmen açıldığını söyledi. Beybeyoğlu, "Allah’a şükür bu sene bol balıkla başladık. Zaten fiyatlar uygun. Bugün palamudun tanesi 100 lira. Onun bir ufak 75 lira. Bugün 75 liraya ne var. Rabbimden bol bol istiyoruz. Aynen böyle devam etsin istiyoruz. Kırmızı et ve tavuğun fiyatı belli. Üçünü yan yana koyduğunuzda en ucuzu balık." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Batuhan Ertürk ise geçen yıl yaşanan kıtlıktan sonra bu yıl tezgâhlara yansıyan bolluğun halkın palamutu özlemesini giderdiğini ve talebin arttığını söyledi. Ertürk, "Geçen sene hiç palamut yoktu. Vatandaş palamut yiyemiyordu. Palamudu özledik. Balık 100 lira. Fiyatların daha da düşeceğine inanıyorum. 100 lira zamana göre bir para değil. En doğal yiyeceğimiz şey bile balık. Doktorlar bile öneriyor. Günlük taze geliyor balık. Önceki günden kalma şansı yok. Çünkü halkımız balığı özlemiş ve rağbet var" diyerek tazelik ve erişilebilirlik vurgusu yaptı.

Emekli öğretmen Mahmut Dübüş ise fiyatların ekonomik seviyede olmasının tüketiciler için fırsat olduğunu belirterek, "Balığın bol olması vatandaşlar için gerçekten çok iyi. Bol bol balık alsın vatandaş, 100 lira balık. Epey ucuz ve ekonomik. Sağlığımız için de faydalı. Vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasın." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk günlerinde tezgâhlarda görülen bolluk ve 75–100 lira aralığındaki fiyatlar, hem satıcıların hem de tüketicilerin memnuniyetini artırdı. Önümüzdeki günlerde arzın sabit kalması ve günlük taze balığın düzenli gelmesi halinde fiyat hareketlerinin takip edileceği belirtiliyor.

ZONGULDAK'TA EYLÜL AYIYLA BİRLİKTE BAŞLAYAN BALIKÇILIK SEZONUNDA PALAMUTUN TANESİ 100 LİRADAN SATIŞA SUNULDU.