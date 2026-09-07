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Denizli'nin üretim gündemi: Subaşıoğlu Tan Tekstil'i ziyaret etti

Muhammet Subaşıoğlu, Tan Tekstil'de iş insanı Mehmet Ali Tan ile Denizli'nin sanayi ve tekstil üretiminin bugünü ve geleceğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli'nin üretim gündemi: Subaşıoğlu Tan Tekstil'i ziyaret etti

Ziyaretin kapsamı ve karşılanması:

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kent genelindeki ziyaretleri kapsamında tekstilci Mehmet Ali Tan'ı fabrikasında ziyaret etti. Ziyaret, Tan Tekstil tesislerinde gerçekleşti ve iş insanı Mehmet Ali Tan tarafından karşılamayla başladı.

Toplantı, yerel sanayi aktörleriyle doğrudan temas kurma amacı taşıyan ilçe ve fabrika ziyaretlerinin bir parçası olarak planlandı. Görüşmede Denizli'nin güçlü tekstil kültürü ve üretim altyapısı üzerine sohbet edildi.

Tekstil ve sanayi değerlendirmesi:

Gerçekleştirilen görüşmede taraflar, Denizli sanayisinin mevcut durumu, üretim kapasitesi ve tekstil sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sohbet sırasında kentteki üretim dinamikleri ve iş insanlarının katkıları ele alındı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Muhammet Subaşıoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Denizli’mizin köklü tekstil kültürüne ve üretimine değer katan iş insanlarımızdan Mehmet Ali Tan’ı fabrikasında ziyaret ettik. Şehrimizin sanayisi, üretimi ve tekstil sektörünün geleceği üzerine verimli ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Misafirperverliği, samimiyeti ve değerli paylaşımları için kendisine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz."

Ziyaret, yerel üretimin güçlendirilmesi ve sektör paydaşları arasındaki iletişimin sürdürülmesi bakımından önem taşıyor. Taraflar, sanayi ve tekstil alanındaki güncel konulara dair görüş alışverişini sürdüreceklerini belirtti.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, İL GENELİNDEKİ ZİYARETLERİ KAPSAMINDA TAN...

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, İL GENELİNDEKİ ZİYARETLERİ KAPSAMINDA TAN TEKSTİL’İ ZİYARET ETTİ. SUBAŞIOĞLU, İŞ İNSANI MEHMET ALİ TAN İLE BİR ARAYA GELEREK DENİZLİ SANAYİSİ, ÜRETİM VE TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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