sobacılar çarşısında kış hazırlığı: peletten kuzineye talepler arttı

Ulus Sobacılar Çarşısı'nda kış hareketliliği:

Ankara Ulus'taki Sobacılar Çarşısı'nda soğuyan hava, satışları hızlandırdı. Geleneksel yuvarlak ve kare sobalardan döküm ve kuzine modellere, son yıllarda popülerleşen pelet sobalara kadar geniş bir ürün yelpazesi görüldü. Esnaf, bu yıl talebin kasım ayını beklemeden arttığını belirtiyor.

Yaklaşık 22 yıldır atadan sobacılık mesleğini sürdüren esnaf Serdar Yapıcıoğlu, müşteri tercihlerini ısınma ihtiyacı ve kullanım alışkanlıklarının şekillendirdiğini söylüyor. Havaların erken soğuması, satış döneminin öne çekilmesine neden oldu ve çarşıda hareketlilik gözlendi.

çeşitler ve fiyat aralıkları:

Çarşıda yuvarlak, kare, döküm ve kuzine sobaların yanı sıra peletli modeller de satışta. Yapıcıoğlu, pelet sobaların pandemiden sonra ciddi bir artış gösterdiğini ifade ediyor: "Pelet soba, özellikle pandemiden bu yana patlama yaşayan bir sektör haline geldi." Peletin en büyük avantajı pisliğinin az olması ancak yakıt maliyeti son dönemde değişti; başlangıçta kömürden daha tasarruflu görülen pelet, şu an bazı durumlarda kömürden daha pahalı hale geldiği için tercih eğilimleri yeniden değişiyor.

Fiyatlar ise sobanın model ve kalitesine göre geniş bir skalada seyrediyor. Esnafın verdiği aralığa göre fiyatlar 5 bin liradan başlayıp 30-35 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca bir sobanın toplam maliyetine borular, arkalık ve tabla gibi ek parçaların da eklendiği; 5 bin liralık bir sobanın tüm aksesuarlarla birlikte genellikle 6 ila 7 bin lira civarına çıktığı belirtiliyor.

satış trendleri ve kullanım önerileri:

Yapıcıoğlu, alışveriş döneminin normalde kasıma kadar durgun geçtiğini ama bu yıl daha erken hareketlendiğini aktarıyor: "Kasım ayına kadar işler durgun geçerdi ama bu sene biraz daha hızlı geçiyor." Satışlardaki hareketlilik, hem soğuyan hava hem de tüketicilerin geçmiş deneyimleriyle şekilleniyor.

Ankara için önerisini de paylaşan Yapıcıoğlu, kente uygun seçenek olarak genelde kuzine sobayı tavsiye ediyor. Ancak pandeminin etkisiyle şehirde müstakil ve villa tipi evlerin artması, bu tip konutlarda döküm sobaların daha çok tercih edildiğini gösteriyor. Sonuç olarak alıcıların tercihlerini yaparken ısınma ihtiyacı, kullanım kolaylığı ve toplam maliyeti birlikte değerlendirmeleri gerektiği vurgulanıyor.

ANKARA SOBACILAR ÇARŞISI’NDA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE SOBA SATIŞLARI HIZ KAZANDI. YUVARLAK, KARE, DÖKÜM VE KUZİNE SOBALARIN YANI SIRA PELET SOBALARIN DA SATIŞA SUNULDUĞU ÇARŞIDA, FİYATLAR 5 BİN LİRADAN BAŞLAYIP 35 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR.