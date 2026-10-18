Soğuk havalarda yüne ve termale yönelim arttı

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar soğuktan korunmak için farklı yün ve termal seçeneklerine yöneliyor. Pazar hareketlendi; deve yünü, angora tavşan yünü, ince termaller ve pamuklu ürünler raflarda daha çok talep görüyor. Satıcılar özellikle kumaş kalitesine dikkat edilmesini öneriyor.

Fiyat aralıkları ve ürün çeşitleri:

Mağaza ve atölyelerde görülen fiyat aralığı ürünün türüne ve kalitesine göre genişlik gösteriyor. Termal ürünler 250 TL'den, pamuklu ürünler yaklaşık 400 TL'den satışa sunuluyor. Hakiki yün ürünler 750 TL'den başlarken, angora tavşan yünü ürünleri yaklaşık 1.500 TL fiyatla yer alıyor. Deve yünü ürünlerinin fiyatı ise ürünün çeşidine göre bin ila 3 bin TL arasında değişiyor.

İnce termaller, gençler ve çocuk giyimi:

Esnaf Veli Bora'nın aktardığına göre piyasada hem ince hem kalın termal modeller mevcut. İnce yapılı termaller günlük kullanımda, gömlek altına veya pantolon içinde kaba durmayan bir çözüm arayanlarca tercih ediliyor. Angora tavşan yünü ise ince yapısıyla gençlerin ilgisini çekerken, deve yünü daha kalın olduğu için genç kitlede daha az talep görüyor.

Sağlık iddiaları ve kullanım önerileri:

Satıcılar, deve yününün vücut ısısını dışarıya salmadığını, sıcak tuttuğunu ve terletmediğini belirtiyor; buna ek olarak bronşit, zatürre, astım gibi rahatsızlıklara da faydası olabildiği ifade ediliyor. Ayrıca ayak ısısının korunmasının önemine vurgu yapılarak deve yünlü çorapların tercih edildiği aktarılıyor. Buna karşılık polyester tarzı ürünler konusunda uyarılar var; satıcılar bu ürünleri çok tavsiye etmediklerini söylüyor.

Özellikle yenidoğan bebekler ve 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için ince, termal yapılı yünlerin rahatlık ve ter emicilik açısından uygun olduğu belirtiliyor. Tüketicilere seçim yaparken kumaş kalitesi ve kullanım amacını göz önünde bulundurmaları öneriliyor.

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