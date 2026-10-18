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Bursa'da gece kulübüne sabaha karşı ateş açıldı

Bursa Osmangazi'de İstanbul Yolu Caddesi üzerindeki gece kulübüne sabah saatlerinde silahla ateş açıldı; yaralanan olmadı, şüpheliler aranıyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da gece kulübüne sabaha karşı ateş açıldı

Bursa'da gece kulübüne sabaha karşı ateş açıldı

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde bir gece kulübüne sabah saatlerine doğru kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olayın gelişimi:

Olay, İstanbul Yolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren gece kulübünde gerçekleşti. Sabah saatlerinde meydana gelen saldırıda çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Polis çalışmaları ve arama:

Güvenlik güçleri, olay yerinde delil toplama ve görgü tespiti için inceleme gerçekleştirdi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliği henüz belirlenemedi; emniyet birimleri, şüpheli kişi veya kişilerin yakalanması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor.

Yaşanan saldırı sonrası mekan ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer vatandaşlardan bilgi paylaşması halinde emniyete bildirmesini talep ediyor.

URSA’DA BİR EĞLENCE MEKANINA SABAH SAATLERİNE KARŞI SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

URSA’DA BİR EĞLENCE MEKANINA SABAH SAATLERİNE KARŞI SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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