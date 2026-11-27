Olayın kısa özeti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda iki bozayının vurulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında açıklama yaptı. Bakanlık, Teftiş Kurulu tarafından yürütülen ön inceleme sonucunda Soğuksu Milli Park Müdürü'nün görevden alındığını duyurdu. Soruşturma sürecinin tüm yönleriyle devam ettiği belirtildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun olayla ilgili soruşturmayı yürüttüğü ve yapılan ön inceleme sonucu yönetimsel bir tedbir olarak müdürün görevden alındığı vurgulandı. Soruşturma süreçleri ve sorumluluk alanlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Yavruların takibi ve güvenlik önlemleri:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yavru ayıların takibi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirdi. Ayıların yaşam alanındaki farklı noktalara 45 fotokapan kurulmuş olup, bunlardan 23'ünün anlık görüntü aktarabildiği belirtildi. Ayrıca 3 termal dron ile gece görüş dürbünleri kullanılarak tarama çalışmaları yapıldı ve yapılan gözlemlerde yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Şu anda yavruların hareketleri ve konumları düzenli şekilde izleniyor.

Koruma kararları değerlendiriliyor:

Bakanlığın açıklamasına göre, yavru ayıların kış uykusuna yatmadan önce yeterli beslenme düzeyine ulaşıp ulaşmadıkları, destek yemlemesine ihtiyaç duyup duymadıkları ve kış uykusunu kendi başlarına geçirip geçiremeyecekleri değerlendirilecek. Bu değerlendirmeler sonucunda yavruların barınakta koruma altına alınıp alınmayacağı karara bağlanacak ve alınacak kararlara göre hareket edilecek.

İki bozayının vurulduğu Soğuksu Milli Parkı’nın müdürü görevden alındı