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Söğüt'te çocuklara yönelik anaokulu ve pembe park projesi ihaleye çıktı

Söğüt'te 'Anaokulu ve Pembe Park Düzenleme' projesi ihaleye çıktı; ilçeye anaokulu, kaykay pisti, amfi tiyatro, spor ve yeşil alanlar kazandırılacak.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt'te çocuklara yönelik anaokulu ve pembe park projesi ihaleye çıktı

Söğüt'e çocuk odaklı yaşam alanı:

Söğüt ilçesinde, çocuklar ve ailelerine yönelik kapsamlı bir yatırımı hayata geçirecek 'Anaokulu ve Pembe Park Düzenleme' projesi ihaleye çıktı. Proje; Söğüt Kaymakamlığı, Söğüt Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren bir firmanın iş birliğiyle yürütülecek. Amaç, hem eğitim hem de sosyal kullanım açısından ilçeye yeni ve nitelikli bir yaşam alanı kazandırmak.

planlanan alanlar:

Projede ilçeye modern bir anaokulu kazandırılması öngörülüyor. Mevcut Pembe Park alanında yapılacak kapsamlı peyzaj ve çevre düzenlemesiyle; kaykay pisti, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları ile geniş yeşil alanlar planlanıyor. Bu düzenlemeler, farklı yaş gruplarının birlikte vakit geçirebileceği, etkinlik ve sosyal yaşamı destekleyen bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

uygulama süreci ve beklentiler:

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla çocuklar, gençler ve ailelerin kullanımına yönelik modern, erişilebilir ve sosyal odaklı bir mekan ortaya çıkacak. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut projeyle ilgili olarak, "Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapan bu projenin Söğüt’ümüze ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Daha yeşil, daha sosyal ve daha yaşanabilir bir Söğüt için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANI FERHAT DURGUT

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANI FERHAT DURGUT

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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