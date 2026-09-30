Dolar 49,0128 +0,03%
Euro 55,6868 +0,18%
Bist 12.241,59 -0,40%
Altın Gram 6.657,58 +1,08%
EUR/USD 1,1357 +0,09%
Brent Petrol 97,14 +1,02%
--°

Söğüt'te öğrencilerle buluşma: simit ve meyve suyuyla destek

Söğüt Ülkü Ocakları Başkanı Aykut Caner ve üyeleri, Söğüt Meslek Yüksekokulu öğrencilerine simit ve meyve suyu ikram ederek eğitimlerine destek sundu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt'te öğrencilerle buluşma: simit ve meyve suyuyla destek

Söğüt'te ikram etkinliği:

Söğüt Ülkü Ocakları Başkanı Aykut Caner ve teşkilat üyeleri, Söğüt Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere simit ve meyve suyu ikram edildi.

Gençlerle sohbet ve amaç:

Caner, öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim sürecine katkı sunma niyetini ifade etti. "Gençler bizim geleceğimiz, geleceğimiz için hep birlikte" sözleriyle desteğin önemine dikkat çekti.

Etkinliğin hedefi öğrencilere küçük bir destek sağlamak ve kampüs yaşamında dayanışmayı artırmaktı; bu tür girişimler yerel düzeyde eğitim destek çalışmalarının parçası olarak değerlendiriliyor.

BİLECİK’TE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ İKRAM

BİLECİK’TE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ İKRAM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Evliya Çelebi'nin satırlarında Araban ovasının bereketi
images

Komşulukla yoğrulan kış: Kuruçay’da imece tarhanası
images

İsimleri geleceğe taşınan eğitim kahramanları gençlik merkezinde anılıyor
images

Hobiden markaya: 3,5 dönümlük bağda doğan Safiye’nin Yöresel Ürünleri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadın eliyle Manisa kooperatiflerine dijital pazar

Kardeşlik üç köprüde buluştu: Schönebeck, Söke ve Mtskheta bir araya geldi

Melikgazi'de adını yaşatacak park: Ahmet Taş sosyal tesisi açıldı

Manisa'nın gençleri için istihdam yolu: umut, eğitim ve ortaklık

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi