Söğüt'te öğrencilerle buluşma: simit ve meyve suyuyla destek

Söğüt'te ikram etkinliği:

Söğüt Ülkü Ocakları Başkanı Aykut Caner ve teşkilat üyeleri, Söğüt Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere simit ve meyve suyu ikram edildi.

Gençlerle sohbet ve amaç:

Caner, öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim sürecine katkı sunma niyetini ifade etti. "Gençler bizim geleceğimiz, geleceğimiz için hep birlikte" sözleriyle desteğin önemine dikkat çekti.

Etkinliğin hedefi öğrencilere küçük bir destek sağlamak ve kampüs yaşamında dayanışmayı artırmaktı; bu tür girişimler yerel düzeyde eğitim destek çalışmalarının parçası olarak değerlendiriliyor.

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