Sokakta eğitim ve oyunla 0’dan COP31’e mesajı verildi

Bayburt’ta sıfır atık kültürü sokakta işlendi

Bayburt'ta düzenlenen 0’dan COP31’e: Sıfır Atık Sokak Etkinliği, sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, aileler ve diğer vatandaşlar bir araya gelerek geri dönüşüm ve iklim değişikliği konularında uygulamalı farkındalık çalışmaları yaptı.

Çocuk etkinlikleri:

Etkinlik alanında çocuklar için düzenlenen yüz boyama, atık ayrıştırma oyunları ve atıklardan sanat çalışmaları yoğun ilgi gördü. Bu uygulamalar, genç yaşta kazanılan alışkanlıkların gündelik yaşama nasıl yansıyacağına dair somut örnekler sundu ve katılımcılara atıkların azaltılması konusunda pratik bilgiler verdi.

Katılımcıların rolü ve mesaj alanı:

Etkinlik kapsamında oluşturulan "0" temalı farkındalık alanı çocuklarla ve vatandaşlarla doldu; burada ziyaretçiler 0’dan COP31’e mesajını beraberce paylaştı. Alan, atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemine ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasına dikkat çeken görseller ve etkinliklerle desteklendi.

Yetkililerin vurguları:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim etkinlikte çocuklar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sıfır atık çalışmalarına katıldı. Sevim, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine işaret ederek, atıkların azaltılması, geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarının güçlendirilmesinin öncelikli hedefler olduğunu vurguladı.

Program boyunca yerel katılımcıların aktif rol alması sağlanarak, günlük yaşamda uygulanabilecek basit adımların altı çizildi ve uzun vadeli davranış değişiklikleri için eğitimsel yaklaşımın gerekliliği öne çıkarıldı.

BAYBURT’TA ‘0’DAN COP31’E’ SIFIR ATIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ