Kitap tutkusu Kocaeli fuarında valizlere taşındı

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda alışveriş telaşı renkli görüntüler oluşturdu

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuarda, ziyaretçiler stantları dolaşırken aldıkları kitapları taşımak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Valizler, pazar arabaları ve hatta bebek arabalarının sepetleri, günün sonunda kitaplarla dolup taşan görüntülere sahne oluyor.

Fuarın geleneksel sahneleri:

Yüzlerce yayınevinin binlerce eserini inceleyen ziyaretçiler, alışveriş ilerledikçe çantalara sığmayan kitaplarını yanlarında getirdikleri valiz ve pazar arabası gibi pratik çözümlere dolduruyor. Ailece gelenlerin bebek arabalarının sepetlerinde bile kitapların yer aldığı anlar, fuarın artık gelenekselleşen fotoğraflarından biri haline geldi. Bu sahneler fuarın samimi ve paylaşımcı atmosferini öne çıkarıyor.

Ziyaretçi profili ve etkinlikler:

Fuara 7'den 70'e her yaştan ziyaretçi katılıyor; çocuklar, gençler, anne babalar ve ileri yaştaki okurlar stantlar arasında kitap arayışına çıkıyor. Ellerde poşetler, valizlerle ve dolu pazar arabalarıyla ayrılan kitapseverler, etkinlik alanında oluşan hareketli panoramanın temel unsurlarını oluşturuyor. Fuar aynı zamanda söyleşiler, imza günleri ve atölyelerle ziyaretçilere zengin bir program sunuyor.

Gün sonlarında görülen kitap yüklü valizler ve arabalar, hem alışverişin yoğunluğunu hem de fuarın kitap okuma kültürünü canlı tutma amacını simgeliyor. Fotoğraf karelerine yansıyan bu tatlı telaş, Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nın ziyaretçiler tarafından benimsenen yüzlerinden biri olarak öne çıkıyor.

ULUSLARARASI 16. KOCAELİ KİTAP FUARI’NDA KİTAPSEVERLERİN ALIŞVERİŞ TELAŞI RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLUYOR. 7’DEN 70’E BİNLERCE ZİYARETÇİ, YANLARINDA GETİRDİKLERİ VALİZ, PAZAR ARABASI VE HATTA BEBEK ARABALARINI KİTAPLARLA DOLDURARAK FUARDAN AYRILIYOR.