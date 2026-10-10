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Çankırı'da tuz cezvesinde pişen kahvenin ağır kıvamı öne çıkıyor

Çankırı'da kaya tuzu üzerinde cezvede pişirilen Türk kahvesi, ağır kıvamı, bol köpüğü ve 400 yıllık değirmen taşıyla öğütülen aromasıyla öne çıkıyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çankırı'da tuz cezvesinde pişen kahvenin ağır kıvamı öne çıkıyor

Çankırı'da tuz cezvesinde pişen Türk kahvesi

Çankırı'nın meşhur kaya tuzu üzerinde cezvelerle pişirilen Türk kahvesi, yoğun kıvamı ve zengin köpüğüyle dikkat çekiyor. Bölgede geleneksel olarak görülen ve özellikle kız isteme merasimleri gibi ritüellerle anılan tuzla pişirme tekniği, son dönemde lezzeti artırmak amacıyla yaygınlaştırıldı.

tuzun kültürel önemi:

İşletmeci Şahin Harmancı, Çankırı'daki kahve uygulamasını hem lezzet hem de kültürel bir değer olarak tanımlıyor. Harmancı, bölgenin 9 milyon yıl öncesine dayanan tuz birikimini ve bu tuzun yerel kültürdeki önemini vurguluyor. Değirmende öğütülen kahvenin, 400 yıllık değirmen taşıyla un kıvamına gelene kadar öğütülmesinin, aroma ve sağlık açısından fark yarattığını belirtiyor.

pişirme yöntemi ve lezzet farkı:

Yöntemde kahve doğrudan ısıtılan tuzun üzerinde bulunan cezvede pişiriliyor; kumda pişirme yerine tuzun çevrelediği cezve, kahvenin etrafını sararak daha yavaş ve dengeli bir ısı ile pişmesini sağlıyor. Harmancı, "Ağır ağır piştiği için kahvenin lezzeti önemli ölçüde artmaktadır" diyerek yöntemin yoğun kıvam ve bol köpük oluşturduğunu aktarıyor. Tuzun ısısı cezvenin etrafını kapladığı için kahve, közde pişen kahvelere benzer şekilde ağır bir kıvam kazanıyor.

İşletme, kumda pişen kahvelere alternatif sunduğunu ve ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler alındığını ifade ediyor. Ankara, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerden gelen turistler, bu özgün hazırlama biçimini tatmak için Çankırı'ya geliyor; birçok ziyaretçi Çankırı Kalesi çevresinde bu kahveyi denemeyi tercih ediyor.

Bu kahvenin lezzetini tuz arttırıyor

Bu kahvenin lezzetini tuz arttırıyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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