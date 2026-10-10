Ataşehir’de başkanvekilliği için kritik meclis oylaması

Ataşehir Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırılan Murat Güneş'in yerine yeni belediye başkanvekilini seçmek üzere bugün toplandı. Seçimin saat 10.00'da başlaması planlandı ve oy kullanacak toplam üye sayısı 38 olarak bildirildi.

Meclis dağılımı ve oy hesabı:

Mecliste Cumhur İttifakı'nın 18, CHP'nin 17 ve bağımsızların 3 üyesi bulunuyor. Bu dağılım, seçimin sonucunu belirleyecek dengeleri ortaya koyuyor; bağımsız üyelerin yönelimi veya olası tavırları oylamada belirleyici olabilir. Meclis içindeki sayısal dengeler, yeni başkanvekilinin hangi bloktan çıkacağının kestirilmesinde önemli rol oynuyor.

Güvenlik önlemleri ve seçim süreci:

Seçim öncesinde belediye binası ve çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Belediye meclisi oturumunda oy kullanma işlemleri tamamlandığında, yeni belediye başkanvekili resmen belirlenecek ve sonuç kamuoyuna duyurulacak.

Ataşehir’de belediye başkanvekili seçimi için meclis toplanıyor