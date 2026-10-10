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Koalisyon: Husilerin kontrolündeki 136 askeri hedef imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin kontrolündeki 136 askeri hedefi imha ettiğini ve Yemen ordusuna 24 saat hava desteği verdiğini açıkladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Merve Çelik

Koalisyon: Husilerin kontrolündeki 136 askeri hedef imha edildi

Koalisyonun açıklaması:

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husiler'e yönelik yürütülen operasyonlarda 136 askeri hedefin imha edildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca Yemen ordusuna ve ona bağlı güçlere 24 saat kesintisiz hava desteği sağlandığı belirtildi.

Koalisyonun bildiriminde eylemlerin geniş kapsamlı bir operasyon çerçevesinde gerçekleştirildiği ve Husiler'in kontrolündeki bölgelere yönelik atışların sürdüğü ifade edildi. Söylenenlere göre hedefler, milislerin askeri kapasitesine yönelik olduğu vurgulandı.

Operasyonun hedefleri ve taktik yaklaşım:

Açıklamada operasyonun amacının başkent Sana ve çevresinde kontrolün yeniden tesis edilmesine katkı sağlamak olduğu belirtildi. Yemen hükümetinin Yemen’in Şafağı Operasyonu ile Sana'da devlet kurumlarını Husiler'den geri alma hedefi, koalisyonun askeri desteğinin gerekçelerinden biri olarak öne çıktı.

Koalisyonun iddiaları, çatışma hattında sahadaki dengenin nasıl etkilendiğine dair sınırlı bilgiyle birlikte geliyor; bağımsız doğrulama kaynaklarına dair bir atıf açıklamada yer almadı.

İç savaşın kısa tarihi ve insani sonuçlar:

İran destekli Husiler, Eylül 2014 itibarıyla başkent Sana'da fiilen kontrolü ele geçirdi ve 2015'te yönetime hakim oldu. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansour Hadi'nin talebi üzerine bazı Arap ülkelerinin katılımıyla Arap Koalisyonu oluşturuldu ve koalisyon 25 Mart 2015'te askeri operasyonlara başladı.

Çatışmalar, başkent Sana ile ülkenin bazı bölgelerinin denetimine bağlı olarak devam ederken Yemen ciddi bir insani krizle karşı karşıya kaldı; çatışmalarda tahmini olarak 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Koalisyonun son açıklaması, sahadaki durumu değiştirme potansiyeli taşırken bölgedeki insani durum ve sivil güvenliği koruma gerekliliği ağırlığını koruyor. Bağımsız gözlemciler ve uluslararası aktörlerin teyitleri, gelişmelerin etkisini değerlendirmek açısından belirleyici olacak.

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Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husiler'e ait 136 askeri hedefin imha edildiğini duyurdu.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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