Mevsim geçişinde el hijyeni ve aşı bilinci öne çıkıyor

Grip ile nezle arasındaki farklar:

Acıbadem Adana Hastanesi Acil Servis Doktoru Dr. İrem Demirel, grip ile nezlenin sık karıştırıldığını belirterek, gripin influenza virüslerinin yol açtığı daha ağır seyreden bir solunum yolu hastalığı olduğunu ifade etti. Demirel, gripte ateş, üşüme, titreme, ciddi eklem ve kas ağrıları, öksürük ile boğaz ağrısı gibi yakınmaların daha belirgin olduğunu; nezlede ise daha çok burun akıntısı ve tıkanıklığının ön planda olduğunu anlattı.

Belirtiler ve bulaş riski:

Demirel, mevsim geçişlerinde ve özellikle sonbahar-kış aylarında grip başvurularının arttığını vurguladı. Grip; ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, baş ve kas ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösteriyor ve kapalı, kalabalık ortamlarda kolaylıkla bulaşabiliyor. Okulların açılmasıyla çocukların günün büyük bölümünü toplu halde geçirmesi nedeniyle solunum yolu enfeksiyonlarının yayılma riskinin yükseldiği ifade edildi.

Korunma önerileri ve tedavi yaklaşımı:

Dr. İrem Demirel, gripten korunmak için en önemli önlemlerden birinin el hijyenine dikkat etmek olduğunu söyledi. Kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmak, mümkün olduğunca ortamı havalandırmak ve grip veya semptom başlangıcı olan kişilerle yakın temastan uzak durmak gerektiğini belirtti.

Tedavi açısından Demirel, semptomatik yaklaşımın ön planda olduğunu; hastanın ağrısının ve ateşinin kontrol altına alınması, bol sıvı alıp dinlenmenin tedavide temel uygulamalar olduğunu aktardı. Grip olan kişilere mümkünse istirahat öneriliyor; çalışılması gerekiyorsa maskeyle korunma tavsiye ediliyor.

Aşı ve risk gruplarına yönelik tavsiyeler:

Demirel, grip aşısının belli bir yaşın üzerindeki kişiler, kronik hastalığı olanlar, gebe ve küçük çocuklar için doktoruyla görüşerek uygulanmasını önerdi. Aşı ve hijyenin birlikte değerlendirilmesinin, grip mevsiminde hastalık yükünü azaltmada etkili olduğuna dikkat çekildi. Okullarda bulaşın evlere taşınmasını önlemek için semptom gösteren çocukların dinlendirilmesi ve hijyen kurallarına uyulması gerektiği kaydedildi.

Haber kapsamında verilen bilgilerin, mevsim geçişlerinde korunma davranışlarını güçlendirmeye yönelik olduğu ve tıbbi değerlendirme gerektiren durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği hatırlatıldı.

ACİL SERVİS DOKTORU İREM DEMİREL, GRİP İLE NEZLENİN KARIŞTIRILMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEREK, “GRİP, NEZLEYE GÖRE DAHA AĞIR EKLEM VE KAS AĞRILARI, ATEŞ VE ÖKSÜRÜKLE SEYRETMEKTEDİR” DEDİ.