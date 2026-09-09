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Söke-Aydın yolunda kontrolünü kaybeden sürücü bariyere çarptı

Söke-Aydın karayolunda direksiyon kontrolünü kaybeden sürücünün bariyere çarpması sonucu bir kişi yaralandı; ilk müdahale yapıldı, hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Söke-Aydın yolunda kontrolünü kaybeden sürücü bariyere çarptı

Olay yeri bildirimi:

Söke-Aydın karayolunda meydana gelen kazada, 09 ATP 625 plakalı otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olayda sürücünün kimliği E. S. K. olarak kaydedildi. Kazanın bildirimi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre 09 ATP 625 plakalı otomobil, Söke istikametinden Aydın yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu ve sürücü yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası bölgeye intikal eden sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

SÖKE’DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

SÖKE’DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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