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Söke'de güveni kötüye kullanma suçundan aranan hükümlü jandarmayla karşılaştı

Söke’de 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. (43), jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Söke'de güveni kötüye kullanma suçundan aranan hükümlü jandarmayla karşılaştı

operasyon ve yakalama:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan takibin ardından 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan aranan Y.Ş.'nin ilçede olduğu tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. (43), jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

adli süreç ve cezaevi işlemleri:

Yakalanan hükümlünün adli işlemleri tamamlandıktan sonra işleme uygun şekilde ceza infaz kurumuna sevk edildi. İlçe jandarma komutanlığı, aranan diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Olay, ekiplerin aranan kişilerin tespitine ilişkin rutin ve koordineli çalışmasının sonucu olarak kaydedildi; yetkililer benzer operasyonların sürdürüleceğini ifade etti.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE, &quot;HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA&quot; SUÇUNDAN HAKKINDA 10 YIL...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE, "HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇUNDAN HAKKINDA 10 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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