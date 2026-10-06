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Söke'de ortaokul öğrencilerine gıda israfını önleme bilinci kazandırılıyor

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ortaokul öğrencilerine gıda üretiminden tüketimine kadar süren süreçte israfı azaltma ve bilinçli tüketimi öğretiyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Söke'de ortaokul öğrencilerine gıda israfını önleme bilinci kazandırılıyor

eğitimin amacı ve uygulaması:

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Birimi tarafından ilçedeki ortaokul öğrencilerine yönelik gıda kaybı ve israfı konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerde öğrencilere gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte yaşanan kayıplar, israfın çevresel ve ekonomik etkileri ile bu kayıpların nasıl azaltılabileceği anlatıldı.

Programın hedefi, çocuk yaşta bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmek ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak olarak açıklandı. Eğitimler uygulamalı anlatımlar ve günlük yaşamda uygulanabilecek basit önerilerle desteklendi.

eğitimin içeriğinde neler vardı:

Öğrencilere; tarımsal üretim aşamalarında dikkat edilmesi gerekenler, depolama ve taşıma sırasında meydana gelen kayıplar ile evde yapılan israfın azaltılmasına yönelik pratik adımlar aktarıldı. Katılımcılara porsiyon yönetimi, saklama koşulları ve artan yiyeceklerin değerlendirilmesi gibi konularda bilgilendirici örnekler verildi.

Bu anlatımların amacı, öğrencilerin günlük yaşamlarında gözle görülür davranış değişiklikleri oluşturarak ailenin ve toplumun genelinde israfın azalmasına katkı sağlamak olarak belirtildi.

hedef ve sürdürülebilirlik:

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz Gıda Birimi tarafından ilçemiz ortaokul öğrencilerine yönelik gıda kaybı ve israfı konusunda farkındalık eğitimleri devam ediyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızda bilinçli tüketim ve israfı önleme kültürünün geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada eğitimlerin devam edeceği ve benzer çalışma alanlarının genişletileceği bildirildi.

Yetkililer, küçük yaşta edinilen alışkanlıkların uzun vadede hem ekonomik hem çevresel fayda sağlayacağını vurguladı ve ailelerin de bu sürece destek olması gerektiğine dikkat çekti.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERE...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERE BİLİNÇLİ TÜKETİM VE İSRAFIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLER AKTARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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