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Yeni başhekim Özlem Özbağçıvan Aydın şehir hastanesinde göreve hazırlanıyor

Aydın Şehir Hastanesi'nin başhekimliğine Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan atandı; hastane aylık yaklaşık 450 bin kişiye hizmet veriyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 20:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yeni başhekim Özlem Özbağçıvan Aydın şehir hastanesinde göreve hazırlanıyor

Aydın şehir hastanesinde yeni atama

Aydın’ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet vermeye başlayan Aydın Şehir Hastanesi'nin başhekimliğine atama yapıldı. Atama, hastanenin bölgedeki sağlık hizmetleri açısından önemini artırıyor.

hizmet kapasitesi:

Hastanenin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı ve tesis Türkiye'nin 21. şehir hastanesi olarak faaliyete geçti. Geniş kapasitesiyle hastanenin, il ve çevresine sunduğu sağlık erişimi önemli ölçüde yükselmiş durumda.

yeni başhekim ve görev süreci:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, Aydın Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine atandı. Özbağçıvan'ın önümüzdeki günlerde yeni görevine başlaması bekleniyor ve atamanın hastane yönetimi ile hizmet organizasyonuna yansımaları takip edilecek.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN VE AYDA ORTALAMA 450 BİN HASTAYA HİZMET VERMEYE...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN VE AYDA ORTALAMA 450 BİN HASTAYA HİZMET VERMEYE BAŞLAYAN AYDIN ŞEHİR HASTANESİ'NE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE GÖREV YAPAN PROF. DR. ÖZLEM ÖZBAĞÇIVAN BAŞHEKİM OLARAK ATANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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