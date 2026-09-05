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Beyaz pusula tercihiyle güven ve birlik mesajı veren Sadıkoğlu

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1 Ekim 2026 seçimlerinde ekibinin oy pusulasının renginin beyaz olduğunu açıkladı; renk güven ve birlik simgesi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 19:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Beyaz pusula tercihiyle güven ve birlik mesajı veren Sadıkoğlu

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun listesi için pusula rengi açıklandı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile ekibinin 1 Ekim 2026 tarihinde yapılacak seçimlerde kullanacağı oy pusulası rengi beyaz olarak belirlendi.

Seçim tarihi ve kapsamı:

Mevcut başkan Sadıkoğlu'nun listesinden meclis ve meslek komitesi adayları, 1 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek seçimlerde beyaz pusula ile sandığa gidecek. Karar, Sadıkoğlu'nun önceki seçim uygulamalarına paralel biçimde alındı.

Beyaz rengin sembolizmi:

Başkan Sadıkoğlu, beyaz pusulanın 'güveni ve birlikteliği' simgelediğine dikkat çekti. Sadıkoğlu, 'Beyaz pusula geçmiş 8 yılda oluşturduğumuz güvenin, bugün geldiğimiz güçlü birlikteliğin ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizin sembolü olacak. Bizim pusulamız her zaman üyemiz oldu. 1 Ekim’de de üyelerimizin iradesine güveniyoruz' ifadelerini kullandı.

Seçim pusulası renginin belirlenmesi, üyeler nezdinde tanınırlığı ve seçim iletişiminin tutarlılığı açısından önem taşıyor. Sadıkoğlu'nun beyaz tercihi, kampanya döneminde görsel tutarlılık sağlayacak ve aday listesini seçmenle ilişkilendirme amaçlı kullanılacak.

SADIKOĞLU’NUN OY PUSULASI RENGİ BELLİ OLDU

SADIKOĞLU’NUN OY PUSULASI RENGİ BELLİ OLDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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