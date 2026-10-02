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Soma’daki göçükte hayatını kaybeden beş işçinin defin planı netleşti

Soma'daki maden göçüğünde ölen beş işçinin cenazelerinin defnedileceği il ve ilçeler açıklandı; adli ve tıbbi işlemler tamamlandıktan sonra ailelere teslim edilecek.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:03

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Soma’daki göçükte hayatını kaybeden beş işçinin defin planı netleşti

Soma'daki göçükte ölen işçilerin defin yerleri açıklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde, İmbat maden işletmesi içinde dün meydana gelen göçükte yaşamını yitiren beş işçinin cenazelerinin hangi illerde ve ilçelerde defnedileceği belirlendi.

defin yerleri:

Halit Ersay (37): Denizli'nin Çameli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ersay'ın evli ve üç çocuk babası olduğu, cenazesinin Denizli'de toprağa verileceği bildirildi.

Kerim Ören: Kırkağaç doğumlu olan Ören'in evli ve iki çocuk babası olduğu, cenazesinin Kırkağaç'ta defnedileceği öğrenildi.

Ömer Karakaya: İzmir doğumlu Karakaya'nın evli ve bir çocuk babası olduğu, kendisinin de cenazesinin Kırkağaç'ta toprağa verileceği kaydedildi.

İsa Olcay (49): Kütahya'nın Gediz ilçesi doğumlu olan Olcay'ın evli ve iki çocuk babası olduğu; cenazesi memleketi Gediz'de defnedilecek.

Ramazan İnce (26): Göçükte hayatını kaybedenler arasında en genç olan İnce'nin Balıkesir'in İvrindi ilçesi doğumlu ve bekar olduğu; cenazesinin İvrindi'de toprağa verileceği bildirildi.

yaralıların sağlık durumu:

Göçükten yaralı olarak kurtarılan işçilerden Süleyman Şakrak (33) ve İbrahim Çimen (44)'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Şakrak'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden beş işçinin cenazelerinin, adli ve tıbbi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edileceği açıklandı.

GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN EN GENCİ OLAN BALIKESİR&#039;İN İVRİNDİ İLÇESİ DOĞUMLU RAMAZAN...

GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN EN GENCİ OLAN BALIKESİR'İN İVRİNDİ İLÇESİ DOĞUMLU RAMAZAN İNCE'NİN (26) İSE BEKAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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