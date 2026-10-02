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Soma'daki kazada yaşamını yitiren beş madencinin uğurlanacağı kentler belirlendi

Manisa Soma'daki İmbat madeninde dün meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 5 işçinin cenazelerinin defin yerleri ve yaralıların durumu açıklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Soma'daki kazada yaşamını yitiren beş madencinin uğurlanacağı kentler belirlendi

Soma'daki göçük sonrası defin planı

Manisa'nın Soma ilçesinde, İmbat maden işletmesinde dün meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 5 işçinin cenazelerinin defnedileceği yerler belli oldu. Ailelere teslim işlemleri, adli ve tıbbi işlemlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.

Vefat eden işçilerin kimlikleri ve defin yerleri:

Göçükte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları, doğum yerleri ve defnedilecekleri yerler şöyle:

Halit Ersay (37) — Denizli'nin Çameli ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası. Cenazesi Denizli'de toprağa verilecek.

Kerim Ören — Kırkağaç doğumlu, evli ve 2 çocuk babası. Cenazesi Kırkağaç'ta defnedilecek.

Ömer Karakaya — İzmir doğumlu, evli ve 1 çocuk babası. Cenazesi Kırkağaç'ta defnedilecek.

İsa Olcay (49) — Kütahya'nın Gediz ilçesi doğumlu, evli ve 2 çocuk babası. Cenazesi Gediz'de toprağa verilecek.

Ramazan İnce (26) — Balıkesir'in İvrindi ilçesi doğumlu, bekar ve göçüğün en genç kaybı. Cenazesi İvrindi'de defnedilecek.

Yaralıların durumu ve takip:

Göçükten yaralı kurtarılan maden işçilerinden Süleyman Şakrak (33) ve İbrahim Çimen (44)'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Şakrak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hayatını kaybeden 5 işçinin cenazeleri, adli ve tıbbi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edilecek.

Soma’daki maden göçüğünde hayatını kaybedenlerin defin yerleri belli oldu

Soma’daki maden göçüğünde hayatını kaybedenlerin defin yerleri belli oldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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