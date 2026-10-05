OMÜ'nün IAC 2026 çıkışı: üç sözlü bildiri ve uluslararası temaslar

OMÜ IAC 2026'de:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın başkanlığındaki heyetle, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (International Astronautical Congress - IAC 2026) kapsamında yer aldı. Kongrenin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Organizasyon, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 'The World Needs More Space' temasıyla düzenlenen kongre 108 ülkeden katılımcıyı bir araya getiriyor ve uzay bilimlerinden yeni nesil teknolojilere, uluslararası iş birliklerinden sektörün geleceğine kadar geniş bir gündemi ele alıyor.

Üç sözlü bildiri ve sunum takvimi:

OMÜ, kongrede yalnızca izleyici olarak değil, akademisyen ve öğrencilerinin bilimsel çalışmalarıyla aktif rol aldı. Üniversite adına katılan üç araştırmacı sözlü bildiri sundu; katılımcıların tamamı TÜBİTAK 4001 Etkinlik Katılım Desteği kapsamında yer aldı. Prof. Dr. Çetin Kurnaz (OMÜ Rektör Yardımcısı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği) 9 Ekim'de CubeSat ve küçük uydu haberleşme sistemleri için geliştirdiği kompakt dört bantlı anten tasarımını sundu. Dr. Selami Kalkan (Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) 6 Ekim'de OMÜ Gözlemevi verileriyle 2MASS J00532822+2536229 çift yıldız sistemine ilişkin çalışmasını paylaştı. Mühendislik Fakültesi öğrencisi Muhammed Furkan Yamlı ise 8 Ekim'de uzun süreli Mars yolculuklarında mürettebatın uzay radyasyonundan korunması amacıyla atık ve fazla suyun polietilen paneller içinde değerlendirilmesini temel alan çalışmasını sundu.

Gözlemevi, eğitim altyapısı ve stratejik iş birlikleri:

Prof. Dr. Fatma Aydın, kongreye ilişkin değerlendirmesinde OMÜ'nün yaklaşımını öğrencilerin ve akademisyenlerin yalnızca izleyici değil, uzay ekosisteminin aktif paydaşları olmaları şeklinde özetledi. Aydın, OMÜ bünyesindeki Gözlemevi'nin astronomi ve uzay bilimleri alanındaki araştırma ve eğitim faaliyetlerine bilimsel altyapı sağladığını; öğrencilerin veri üretme ve analiz yetkinliklerini geliştirmelerine, ulusal ve uluslararası gözlem ağlarıyla çok merkezli araştırmalarda daha etkin rol almalarına katkı sunduğunu vurguladı. Rektör Aydın, Türkiye Uzay Ajansı ile geliştirilecek iş birliklerinin OMÜ'nün akademik kapasitesini güçlendireceğini ve ülkenin uzay alanındaki stratejik hedeflerine destek vereceğini ifade etti.

Ayrıca OMÜ heyeti IAC 2026 kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi; Rektör Aydın, kapsayıcı, sürdürülebilir ve nitelikli insan kaynağı odaklı bir yaklaşımla Türkiye'nin uzay ve haberleşme hedeflerine katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek bakanın ilgisi ve desteği için teşekkür etti. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu kongrenin, ülkenin bilimsel ve teknolojik görünürlüğünü artırması ve üniversiteler, araştırma merkezleri ile küresel uzay ekosistemi arasında yeni iş birlikleri geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), REKTÖR PROF. DR. FATMA AYDIN BAŞKANLIĞINDAKİ HEYETLE, 5-9 EKİM 2026 TARİHLERİNDE ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK 77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ’NE (INTERNATİONAL ASTRONAUTİCAL CONGRESS-IAC 2026) KATILDI.