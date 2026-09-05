Somogyi Quartet İzmir'de zeytin altında klasik ve çağdaş bir gece sundu

Somogyi Quartet İzmir sahnesinde

Dünyaca tanınan Macar yaylı çalgılar topluluğu Somogyi Quartet, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) bahçesinde düzenlenen "Zeytin Altında" konserleri kapsamında İzmirlilerle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Macaristan Başkonsolosluğu ve Macar Kültür Merkezi (Liszt Enstitü İstanbul) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik halkın katılımına açık ve ücretsiz oldu.

Zeytin ağacı çevresindeki geniş alanı dolduran izleyiciler, açık hava ortamında verilen konseri büyük bir ilgiyle takip etti. Akşam serinliğinde çalınan eserler, farklı kuşaklardan dinleyicilerin yoğun beğenisini topladı.

Repertuvar ve sahne yorumu:

Topluluk, klasik oda müziği repertuvarının yanı sıra çağdaş Macar bestecilerinin eserlerini tanıtma misyonunu İzmir sahnesinde de sürdürdü. Konserde dinleyiciler, hem geleneksel klasik dönemin yapıtlardan hem de modern Macar ezgilerinden oluşan zengin bir program dinleme fırsatı buldu. Programda Ferenc Farkas - Old Hungarian Dance, Joseph Haydn Quartet ve Antonin Dvok - String Quartet, Op. 95, "American" gibi eserler yer aldı. Grup, daha önce birlikte çalıştıkları elit isimlerin getirdiği deneyimi sahneye yansıtarak yorumlarında derinlik ve dinamizm sundu.

Sanatçı sözleri ve izleyici ilgisi:

Konser öncesinde duygularını paylaşan Macar kemancı György Lendvai, "İzmir’e daha önce de geldik ve konser verdik. O gün de bugün olduğu gibi çok fazla genç dinleyici vardı ve bu bizi çok mutlu ediyor. İzmir çok güzel bir şehir, İzmir’i çok seviyorum. 'Zeytin Altında' konserleri çok güzel bir fikir ve çok güzel bir gelenek. Yaz döneminde insanları konser salonlarına almak biraz zor oluyor. Açık alanda çalmak çok güzel. Konser başlamadan alan seyircilerle dolmaya başladı. Bu bizi çok mutlu etti" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Akşam boyunca izleyiciden gelen alkışlar ve yoğun ilgi, Somogyi Quartet’in hem klasik eserlerdeki ustalığını hem de çağdaş Macar müziğini tanıtma çabasının yerel seyircide karşılık bulduğunu gösterdi. Etkinlik, açık havada müzik dinleme geleneğinin kent yaşamına kattığı değerin somut bir örneği olarak öne çıktı.

MACAR YAYLI ÇALGILAR TOPLULUĞU SOMOGYİ QUARTET, İZMİRLİ SANATSEVERLERE UNUTULMAZ BİR MÜZİK ŞÖLENİ YAŞATTI.