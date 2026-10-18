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Son eşyaları için geri döndü, eski komşusuyla tartışma ölümle sonuçlandı

Hakan Turak (35), Sakarya Adapazarı'nda evindeki son eşyalarını almaya geldiği sırada alt kat komşusuyla tartıştı; çıkan kavgada silahla vurularak öldü.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 19:53

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 19:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Son eşyaları için geri döndü, eski komşusuyla tartışma ölümle sonuçlandı

Sakarya Adapazarı'da evine eşyalarını almaya gelen kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Hakan Turak eski evine kalan son eşyalarını almak için geldiği sırada şiddetli bir tartışmanın ardından silahla vurularak ağır şekilde yaralandı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre Turak, daha önce aralarında husumet bulunan alt kat komşusu Selim T. ile geçmişte yaşanan bir tartışmanın ardından evini boşaltmıştı. Taşınma işlemlerini büyük ölçüde tamamlayan Turak, evde kalan 3-4 parça eşyasını almak üzere eski adresine döndü. Eşyalarını alacağı sırada karşılaştığı komşusuyla yeniden tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çatışma esnasında Selim T. yanındaki silahla Turak'a ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Turak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turak'ın kalbinin durmuş olduğunu belirledi ve aceleyle hastaneye kaldırdı; doktorların tüm müdahalelerine rağmen Turak kurtarılamadı.

soruşturmanın seyri:

Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve olay yerinde inceleme başlattı. Cinayet şüphelisi olarak gösterilen Selim T. hakkında yürütülen tahkikat sürmektedir. Emniyet birimleri olayın nedenini, tarafların geçmişteki husumetini ve olay anındaki delilleri değerlendiriyor.

Olay mahalinde delil toplama işlemleri ile görgü tanıklarının ifadelerinin alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında adli ve idari işlemlerin netleşeceği bildirildi.

SAKARYA&#039;NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE, TAŞINDIĞI EVDE KALAN SON EŞYALARINI ALMAYA GELEN 35 YAŞINDAKİ...

SAKARYA'NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE, TAŞINDIĞI EVDE KALAN SON EŞYALARINI ALMAYA GELEN 35 YAŞINDAKİ ADAM, DAHA ÖNCEDEN HUSUMETLİ OLDUĞU ALT KAT KOMŞUSU TARAFINDAN SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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