Rektör ve başhekimden hastane turu: geçmiş olsun ziyaretleri

Erzincan'da geçmiş olsun ziyaretleri:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti. Ziyarette hastaların sağlık durumları hakkında bilgi alındı ve yetkililer, hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

hastalar ve yakınlarıyla buluşma:

Hastalarla kısa sohbetler gerçekleştiren Kuyrukluyıldız ve Taş, ihtiyaç ve beklentileri dinledi; ziyaret sırasında acil şifalar dileyerek moral verdiler. Hasta yakınlarıyla yapılan görüşmelerde, tedavi sürecine ilişkin genel durum paylaşıldı ve ailelerin soruları yanıtlandı.

sağlık çalışanlarının talepleri dinlendi:

Görev başındaki sağlık personelini de ziyaret eden ekip, çalışanların talep ve görüşlerini aldı. Yetkililer, sağlık ekibinin çalışma koşullarına ilişkin notlar aldı; personelin işlerini kolaylaştıracak uygulamalar konusunda kolaylıklar dilediler ve destek mesajı verdi.

KUYRUKLUYILDIZ VE TAŞ’TAN YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARA ZİYARET