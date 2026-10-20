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Rektör ve başhekimden hastane turu: geçmiş olsun ziyaretleri

Erzincan'da Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, yatan hastalara geçmiş olsun dileyip sağlık çalışanlarının taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Rektör ve başhekimden hastane turu: geçmiş olsun ziyaretleri

Erzincan'da geçmiş olsun ziyaretleri:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti. Ziyarette hastaların sağlık durumları hakkında bilgi alındı ve yetkililer, hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

hastalar ve yakınlarıyla buluşma:

Hastalarla kısa sohbetler gerçekleştiren Kuyrukluyıldız ve Taş, ihtiyaç ve beklentileri dinledi; ziyaret sırasında acil şifalar dileyerek moral verdiler. Hasta yakınlarıyla yapılan görüşmelerde, tedavi sürecine ilişkin genel durum paylaşıldı ve ailelerin soruları yanıtlandı.

sağlık çalışanlarının talepleri dinlendi:

Görev başındaki sağlık personelini de ziyaret eden ekip, çalışanların talep ve görüşlerini aldı. Yetkililer, sağlık ekibinin çalışma koşullarına ilişkin notlar aldı; personelin işlerini kolaylaştıracak uygulamalar konusunda kolaylıklar dilediler ve destek mesajı verdi.

KUYRUKLUYILDIZ VE TAŞ’TAN YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARA ZİYARET

KUYRUKLUYILDIZ VE TAŞ’TAN YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARA ZİYARET

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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