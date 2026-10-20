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Aşıyı reddetmek hastalık ve ölüm riskini yükseltiyor: uzman uyarısı

Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye'de artan aşı reddinin kızamık ve diğer önlenebilir hastalıkları yeniden yaydığını, ağır hastalık ve ölüm riskini artırdığını söyledi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aşıyı reddetmek hastalık ve ölüm riskini yükseltiyor: uzman uyarısı

uzman uyarısı:

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye'de aşı reddinin yıllar içinde belirgin şekilde arttığını, bunun aşıyla önlenebilen hastalıkların yeniden görülmesine yol açtığını vurguladı.

veriler ve eğilimler:

Özkaya'nın verdiği resmi sayılar, aşı reddindeki yükselişi net biçimde ortaya koyuyor: 2011'de 183 olan kayıtlı aşı reddi, 2014'te 1.370, 2015'te 5.091, 2016'da 11.470 ve 2017'de 23.000'in üzerinde kayda ulaştı. Özkaya, 2024 verilerine göre çocuklarına aşı yaptırmayan veya aşı takibinden çıkan aile sayısının yaklaşık 100 bin civarına çıktığını bildirdi.

kızamık ve diğer hastalıklardaki artış:

DSÖ ve UNICEF ortak raporuna göre Türkiye, 2024'te 1.523 kızamık vakasıyla Avrupa bölgesinde en çok vaka bildiren dokuzuncu ülke. Özkaya, Avrupa ve Orta Asya'da kızamık vakalarının son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını, ABD'de de kızamığa bağlı ölümler etrafında tartışmaların olduğunu belirtti. Bu veriler, geçmişte nadir görülen birçok çocukluk çağı hastalığının aşılamadaki düşüşle yeniden yayılma riskini taşıdığını gösteriyor.

nedenler, toplum davranışı ve öneriler:

Özkaya, aşı karşıtı propagandaların özellikle sosyal medya üzerinden yayıldığını ve bunun aşı reddinin artmasında etkili olduğunu ifade etti. Ayrıca aşı konusunda tereddüt yaşayan ailelerin bulunduğunu, bazı ailelerin ise toplumsal baskı sonucu çocuklarına aşı yaptırabildiğini söyledi. Aşıların öneminin bilimsel veriler ve hastalıkların sonuçları temelinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzman, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, grip ve suçiçeği gibi hastalıklara karşı aşıların koruma sağladığını, çocukların aşılarının zamanında yaptırılması gerektiğini ve Sağlık Bakanlığı'nın anne-çocuk sağlığı çalışmalarında aşılama programlarının kritik öneme sahip olduğunu hatırlattı. Özkaya, ülkede kızamık aşısı oranlarının yüzde 95'in üzerinde olduğunu belirterek, aşılamanın sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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