Van ekibinden bölgeye: Recep Dağ Doğu Anadolu koordinasyonunu devraldı

İHAKUT'ta yeni görev dağılımı:

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü'nün Ankara'da düzenlediği kurultay sonucu Van ekibinde önemli görev değişiklikleri yapıldı. Recep Dağ, Van il sorumluluğu görevinden alınarak Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğüne getirildi. Kurultay kararları kapsamında Van üyesi Zeynep Türktam denetim kurulu üyeliğine, boşalan Van il sorumluluğu görevine ise Kadircan Kuşcu atandı.

Atamanın arkasındaki nedenler:

Recep Dağ’ın bölge koordinatörlüğüne yükseltilmesi, Van'da yürütülen teşkilatlanma çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ile arama-tespit alanındaki ilerlemeler dikkate alınarak değerlendirildi. Kurum içi bilgilere göre bu hamle, Van ekibinin İHAKUT içindeki konumunu güçlendirmeyi ve bölge koordinasyonunu merkezileştirmeyi hedefliyor.

Van ekibinin rolü ve beklentiler:

İHAKUT Van ekibi disiplinli çalışma anlayışı, ekip ruhu ve kurumsal iş birlikleriyle öne çıkıyor. Yeni görevlendirmelerle Van'ın sadece il düzeyinde değil, tüm Doğu Anadolu Bölgesi genelinde daha aktif ve belirleyici bir rol üstlenmesi amaçlanıyor. Atamalar, iller arası koordinasyonun ve ortak operasyon yetkinliklerinin artırılması bağlamında da önem taşıyor.

Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Recep Dağ, yeni görevine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: 'Bu görevi yalnızca şahsıma verilen bir sorumluluk olarak değil, birlikte emek verdiğimiz tüm ekip arkadaşlarımızın başarısının bir yansıması olarak görüyorum. Van’da oluşturduğumuz ekip ruhunu, çalışma disiplinini ve dayanışmayı Doğu Anadolu Bölgesi genelinde güçlendirmek için gayret göstereceğiz. Bizim önceliğimiz makamlar değil, sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek ve ihtiyaç duyulan her alanda fayda sağlayabilmektir. Van ekibimizin bugüne kadar ortaya koyduğu emekle gurur duyuyorum. Van İl Sorumluluğu görevini devralan Kadircan Kuşcu’ya başarılar diliyor, yeni dönemde de tüm illerimizle iş birliği içerisinde İHAKUT’un 'Hayat İçin Havadayız' anlayışını daha ileriye taşımak için çalışacağımızı ifade etmek istiyorum.'

Kurultay kararları, Van’ın İHAKUT içindeki kurumsal temsilini güçlendirirken bölgesel koordinasyon ve iş birliği ağlarının genişlemesine zemin hazırlıyor. Yeni atamalar, hem saha çalışmalarının etkinliğini artırmayı hem de bölge genelinde afet ve arama-tespit faaliyetlerinde daha uyumlu bir yapıya ulaşmayı hedefliyor.

İHAKUT’UN ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN KURULTAYINDA RECEP DAĞ DOĞU ANADOLU BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜNE, DENETİM KURULU ÜYELİĞİNE ZEYNEP TÜRKTAM, VAN İL SORUMLULUĞU GÖREVİNİ İSE KADİRCAN KUŞCU GETİRİLDİ.