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Muhtarlarla omuz omuza: Yenişehir'de hizmette ortak akıl

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştu; işbirliği, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve düzenli mahalle ziyaretleri öne çıktı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muhtarlarla omuz omuza: Yenişehir'de hizmette ortak akıl

Toplantı ve katılımcılar:

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını Sinanpaşa Külliyesi'nde öğle yemeğinde ağırladı. Programa İlçe Kaymakamı Ümit Altay, İlçe Garnizon Komutanı Ahmet Açış, ilçe protokolü, Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Yüksel ve mahalle muhtarları katıldı. Buluşma, muhtarlarla doğrudan iletişimin güçlendirilmesine; mahalle taleplerinin yerinde değerlendirilmesine ayrıldı.

muhtarların rolü ve uygulamalar:

Başkan Özel konuşmasında muhtarların vatandaşlarla devlet arasındaki gönül köprüsü olduğunu vurguladı. Özel, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Yenişehir’i ortak akılla yöneteceğimizi ifade ettik. Çünkü 71 mahallemizin her birinin kendine özgü ihtiyaçları ve öncelikleri var. Muhtarlarımızı en yakın çalışma arkadaşlarımız olarak görüyoruz" dedi.

Başkan ayrıca mahallelerden gelen taleplerin daha etkin takibi için kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzün önemine dikkat çekti. Bu müdürlük sayesinde taleplerin kayıt altına alındığını, önceliklendirildiğini ve çözüme yönelik müdahalelerin hızlandığını belirtti. Özel, kaymakamlık ve kurum amirleriyle düzenlenen mahalle ziyaretlerinin de hemşehrilerin beklentilerini yerinde tespit etmeye katkı sağladığını söyledi.

kutlama, teşekkür ve gelecek vurgusu:

Başkan Özel sözlerini, "Bizler aynı şehre hizmet ediyoruz. Sizler mahallelerimizde hemşehrilerimizin sesi oluyor, bizler de o sesin karşılık bulması için gayret gösteriyoruz. Yenişehir’imizin her mahallesine en kaliteli hizmeti ulaştırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle sürdürdü ve muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Yüksel ise muhtarlık kurumunun 191 yıllık geçmişine işaret ederek kurumun yerel demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu söyledi. Yüksel, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü, mahalle sorunlarına çözüm bulmak için fedakârca çalıştıklarını belirtti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı gün için teşekkür etti.

Toplantı, muhtarlara yönelik takdir ve kutlama mesajlarıyla son buldu; yerel yönetim temsilcileri, mahallelerin önceliklerine göre koordinasyonu sürdürme taahhüdünü yineledi.

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE GÖREV YAPAN...

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE GÖREV YAPAN MAHALLE MUHTARLARIYLA SİNANPAŞA KÜLLİYESİ’NDE ÖĞLE YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ. MUHTARLARIN YEREL YÖNETİMLERİN EN ÖNEMLİ PAYDAŞLARINDAN BİRİ OLDUĞUNU VURGULAYAN BAŞKAN ÖZEL, MAHALLELERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINDA İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYONUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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