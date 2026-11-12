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Sonbahar ve karın aynı anda buluştu: Küre Dağları'nda mevsimlerin şöleni

Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbaharın renkleriyle karın buluşması görsel şölen sundu; PAN Parks sertifikalı Ersizlerdere fotoğrafçıları büyüledi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbahar ve karın aynı anda buluştu: Küre Dağları'nda mevsimlerin şöleni

Küre Dağları'nda mevsimlerin buluşması

Kastamonu ve Bartın sınırlarında yer alan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın renkleriyle kışın ilk karının aynı anda görüldüğü ormanlık alanlarda dikkat çekici görüntüler sundu. Avrupa'nın özel alanlarından biri olarak PAN Parks sertifikası taşıyan park, vadileri, yamaçları, dereleri ve kanyonlarıyla her mevsim ziyaretçilerini etkiliyor.

alanın büyüklüğü ve doğa zenginliği:

Toplam 37 bin 753 hektar büyüklüğündeki milli park, sonbaharda yaprakların oluşturduğu renk cümbüşüne yeni düşen karın beyazını ekleyerek farklı bir atmosfer yarattı. Özellikle Kastamonu sınırında yer alan Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz kompozisyonlar oluşturdu.

fotoğrafçılardan çağrı ve gözlemler:

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş bölgedeki gözlemlerini şöyle aktardı: "Şu anda sonbaharın son güzünde, kışın ilk günlerindeyiz. Sonbahar ve kış bir araya öyle bir denk geldi ki Küre Dağlarında eşsiz manzaralar oluşturdu. Bir tarafta doğanın bin bir rengiyle kaplanmış olan dağlarımız, ormanlarımız ve diğer yandan üzerine yağan bembeyaz kar. İki mevsimin bir araya gelmesi görsel bir şölen oluşturdu. Özellikle Ersizlerdere Tabiat Parkı'nda bugün çektiğimiz görüntüler, çektiğimiz fotoğraflar, sadece Kastamonu için değil, tüm doğaseverler için eşsiz manzaralar oluşturdu. Bunun için bu doğaya, bu Milli Parkımıza sahip çıkalım, koruyalım, hiçbir şekilde ormanlarımızı kirletmeyelim" dedi.

Bu görüntüler, hem doğa turizmi hem de yerel koruma çalışmalarına ilginin artması için fırsat yaratıyor. Mevsimlerin bu sıra dışı örtüşmesi, parkın peyzaj değerini ve biyolojik çeşitliliğini ön plana çıkarırken ziyaretçileri de daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Küre Dağları Milli Parkı’nda sonbahar ve karın buluşması görsel şölen oluşturdu

Küre Dağları Milli Parkı’nda sonbahar ve karın buluşması görsel şölen oluşturdu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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