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Merkez Camii önündeki istinat duvarı deniz kayalarıyla güçlendiriliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Merkez Camii önündeki istinat duvarı denizden çıkarılan büyük kayalar ve betonla güçlendirilerek onarılıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Merkez Camii önündeki istinat duvarı deniz kayalarıyla güçlendiriliyor

Onarım çalışmasının kapsamı:

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Merkez Camii önünde yüksek dalgaların neden olduğu hasarın giderilmesi için onarım çalışmaları başlatıldı. Çalışmaları yürüten Akçakoca Belediyesi sahil şeridinde güçlendirme amaçlı bir müdahale planladı. Etkilenen istinat duvarı, denizden çıkarılan büyük kayaların temele yerleştirilmesiyle takviye edilecek ve ardından beton dökümüyle bütünleştirilerek daha dayanıklı hale getirilecek.

Uygulama adımları:

İlk olarak sahilden çıkarılan iri boyutlu kayalar, duvarın temel kısmına yerleştirilecek ve mevcut yapı ile uyum içinde sabitlenecek. Kayaların yerleştirilmesinin ardından, yapının stabilitesini artırmak üzere uygun kalınlıkta beton dökümü yapılacak. Bu adımlar, özellikle fırtınalı ve yüksek dalga koşullarında tekrarlayan hasarları azaltmayı hedefliyor.

Beklenen etki:

Onarım ve güçlendirme tamamlandığında, Merkez Camii önündeki istinat duvarının daha sağlam ve uzun ömürlü olması, kıyı hattında güvenliğin artması bekleniyor. Yapılacak müdahale, kıyı koruma altyapısının dayanıklılığını yükselterek benzer olayların yol açacağı riskleri azaltmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgedeki korunmanın güçlendiğini vurguluyor.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE, MERKEZ CAMİİ ÖNÜNDE YÜKSEK DALGALARIN ETKİSİYLE ZARAR GÖREN İSTİNAT...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE, MERKEZ CAMİİ ÖNÜNDE YÜKSEK DALGALARIN ETKİSİYLE ZARAR GÖREN İSTİNAT DUVARININ ONARIMI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI. DENİZDEN ÇIKARILAN BÜYÜK KAYALARLA GÜÇLENDİRİLECEK DUVARIN BETON DÖKÜLEREK DAHA DAYANIKLI HALE GETİRİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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