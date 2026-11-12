Tepeköy'de üç ilçeye bağlanan 5 kilometrelik grup yolu sıcak asfaltla yenileniyor

Tepeköy Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gürgentepe ilçesinin Tepeköy Mahallesi sınırlarında yer alan ve Gölköy ile Kabataş ilçelerine de bağlantı sağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Proje, bölgedeki ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı:

Yolun toplam uzunluğu 5 kilometrelik olarak planlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şu ana kadar yolun yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde asfaltlama tamamlandı; ekipler kalan kısmın serimini ve tesviye işlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Yapılan iş, tek bir mahalleye değil, üç ilçeyi birbirine bağlayan ana bir güzergahı yenilemeyi amaçlıyor.

Mahalle sakinlerinin görüşleri:

Tepeköy Mahallesi Muhtarı Sezai Köken ve mahalle sakinleri, uzun süredir beklenen asfalt çalışmasının başlamasından memnun olduklarını belirtti. Sakinler, yolun tamamlanmasıyla ulaşım konforunun artacağını, taşıma ve günlük erişim süreçlerinin kolaylaşacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediyenin sürdürdüğü altyapı ve yol yenileme çalışmaları, bölgesel bağlantıların güçlenmesine katkı sağlarken, ulaşımda süreklilik ve güvenlik standartlarının yükseltilmesine de hizmet ediyor.

YOLUN TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE BÖLGEDEKİ ULAŞIMIN DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ HALE GELMESİ HEDEFLENİYOR.