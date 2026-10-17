Sonbaharda bahçe verimini artırmaya yönelik uygulamalı eğitim başlıyor

Eğitim hedefi ve kapsamı:

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bahçelerini kışa hazırlaması ve sonraki sezonda verimi artırması amacıyla 'Sonbaharda Bahçe Bakımı: Budama, Gübreleme ve Bitki Koruma Uygulamaları' başlıklı bir eğitim programı düzenliyor. Eğitimde doğru budama teknikleri, bitki hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele, gübreleme ve su yönetimi gibi temel uygulamalar ele alınacak.

Programda işlenecek ana konular:

Eğitim kapsamında budama, gübreleme, bitki koruma, toprak yönetimi, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları yer alacak. Katılımcılar ayrıca sonbahar bakımının pratik adımlarını öğrenecek ve iklim değişikliğine karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olacak.

Tarih, başvuru ve katılım bilgileri:

Başvuruların 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacağının duyurulduğu eğitim, 2-6 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu program için başvuruların şahsen Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılması gerekiyor.

Eğitimi tamamlayanlara katılım belgesi verilecek. Yerel üreticiler ve bahçe sahipleri için tasarlanan bu program, uygulamalı bilgilerle kışa hazırlık sürecini kolaylaştırmayı ve yeni sezona daha hazırlıklı girilmesini hedefliyor.

KAYSERİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENECEK EĞİTİMDE BUDAMA, GÜBRELEME, BİTKİ KORUMA VE ORGANİK TARIM GİBİ KONULAR ELE ALINACAK.