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Sezona dualarla merhaba: TKİ Tavşanlı Linyitspor Tunçbilek’te moral depoladı

TKİ Tavşanlı Linyitspor, Tunçbilek'teki sezon açılışında kurban ve dualarla yeni sezona merhaba dedi; protokol sağlık ve başarı temennisinde bulundu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sezona dualarla merhaba: TKİ Tavşanlı Linyitspor Tunçbilek’te moral depoladı

TKİ Tavşanlı Linyitspor yeni sezonu Tunçbilek’te açtı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren TKİ Tavşanlı Linyitspor, kulüp tesislerinde düzenlenen tören ve dualarla yeni sezona start verdi. Organizasyonda yönetim, teknik heyet ve futbolcular bir araya geldi.

Açılış töreninin ayrıntıları:

Sezon açılışında, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekiplerinden kırmızı-siyahlı takımın yeni dönem hazırlıkları için yapılan program çerçevesinde kurban kesildi ve dualar edildi. Tören, takımın sakatlıksız, kazasız ve başarılarla dolu bir sezon geçirmesi dileğiyle sürdü.

Kulüp tesislerinde yapılan organizasyon, teknik heyet ile oyuncuların moral depoladığı bir ortam yarattı. Program boyunca katılımcılar, takımın hedeflerine destek mesajları verdi ve birlik görüntüsü sergilendi.

Protokolün mesajları:

Törene; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, kulüp yöneticileri ve kurum amirleri katıldı. Protokol üyeleri teknik kadroya ve futbolculara yeni sezonda başarı dileklerini ileterek kulübün yanında olacaklarını vurguladı.

Program, yapılan duaların ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Kulüp yönetimi etkinliğin takım dayanışmasını güçlendirdiğini ve hazırlık sürecine olumlu katkı sağladığını belirtti.

KÜTAHYA&#039;NIN TAVŞANLI İLÇESİNE BAĞLI TUNÇBİLEK BELDESİNDE FAALİYET GÖSTEREN TKİ TAVŞANLI...

KÜTAHYA'NIN TAVŞANLI İLÇESİNE BAĞLI TUNÇBİLEK BELDESİNDE FAALİYET GÖSTEREN TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR, DÜZENLENEN PROGRAM VE OKUNAN DUALARLA YENİ SEZONA 'MERHABA' DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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