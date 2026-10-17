Türkiye Bisiklet Federasyonu delegelerin oylarıyla güven tazeledi, 81 il hedefi öne çıktı

Türkiye Bisiklet Federasyonu mali genel kurulunda güven oyu aldı:

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2024-2026 dönemine ilişkin faaliyet ve mali raporlarının görüşüldüğü mali genel kurulda, federasyon yönetimi delegelerin oylarıyla güven tazeledi. Toplantının açılış konuşmasını Federasyon Başkan Vekili Fikret Hayali yaptı. Hazirun listesinde kayıtlı 207 delegeden 130’unun toplantıda hazır bulunmasıyla toplantı yeter sayısına ulaşıldı.

Genel kurulda divan kurulu seçimleri de gerçekleştirildi; önerilen isimler oy birliğiyle kabul edildi. Divan başkanlığına Abdullah Albunar, divan başkan yardımcılığına Süleyman Okur ve yazman üyeliğe Mustafa Mücahit Koç getirildi. Toplantıda federasyonun iki yıllık faaliyetleri, mali durumu ve gelecek döneme yönelik planlar delegelerle paylaşıldı.

iki yılda faaliyet yoğunluğu ve hedefler:

Federasyonun son iki yıllık döneminde, ülke genelinde 35 ilde düzenlenen toplam 196 yarış günü ile sporu yaygınlaştırma çalışmaları öne çıktı. Aynı dönemde 28 uluslararası etkinlik gerçekleştirildi. Yol, pist ve dağ bisikleti başta olmak üzere farklı disiplinlerdeki organizasyonların amacı, bisiklet sporunun her yaş ve coğrafyaya ulaşmasını sağlamak, sporcuların gelişimini desteklemek ve uluslararası etkinlik düzenleme kapasitesini artırmaktır.

Genel kurul raporlarında kulüpleşme ve altyapı çalışmalarının 81 ile yayılması öncelik olarak tekrar vurgulandı. Genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesi, antrenör eğitimlerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir sportif başarı sistemi oluşturulması için yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Konya Velodromu ve uluslararası ev sahiplikleri:

Konya Velodromu, Türkiye'nin pist bisikletindeki gelişiminde merkezî bir rol oynamaya devam etti. Tesisin 2025 yılında uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilecek şekilde akreditasyon sürecinin tamamlanmasının ardından, velodrom UCI Pist Bisikleti Dünya Kupası, Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, Türkiye şampiyonaları ve ulusal yarışlara ev sahipliği yaptı. Velodromda düzenlenen antrenman kampları ve sporcu gelişim programları, Türk sporcuların uluslararası yarışlara hazırlanma imkânlarını güçlendirdi.

uluslararası başarılar ve olimpiyat hedefi:

Genel kurulda, uluslararası arenadaki başarılar da öne çıkarıldı. Pist bisikletinde dünya sıralamasında ikinciliğe yükselen ve Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülük elde eden Ramazan Yılmaz ile masterlar kategorisinde dünya ikincisi olan Recep Ünalan gibi sporcuların başarıları, Türk bisikletinin yükselen potansiyelini gösteriyor. Federasyon, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda yol, dağ ve pist disiplinlerinde kota kazanma hedefi doğrultusunda sporcu yetiştirme, uluslararası yarışmalara katılım ve performans takibi çalışmalarını sürdürecek.

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, yerel yönetimler, kulüpler, antrenörler, sporcular, kamu kurumları ve sponsorların katkılarına teşekkür etti. Müftüoğlu, "Bisiklet sporunu Türkiye’nin dört bir yanına yaymak ve farklı disiplinlerde gelişimini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Erzurum’da ilk kez Snowbike Türkiye Şampiyonası’nı gerçekleştirdik. Kış sporları ile bisikleti bir araya getiren bu organizasyonun, ülkemizin spor turizmine ve bisikletin farklı branşlarda gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bunun yanında para bisiklet alanında da çalışmalarımıza başladık. Herkes için erişilebilir ve daha kapsayıcı bir bisiklet sporunun gelişmesi adına bu alandaki çalışmalarımızı da önümüzdeki dönemde ilerletmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel kurul sonuçları ve sunulan raporlar, federasyonun önümüzdeki dönemde 81 ilde güçlü bir altyapı oluşturma, kulüpleşmeyi destekleme, antrenör eğitimlerini geliştirme ve uluslararası organizasyon kapasitesini artırma yönündeki kararlılığını ortaya koydu.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU YÖNETİMİ, MALİ KURULDA DELEGELERİN OYLARIYLA GÜVEN TAZELEDİ.