Eskişehir’de kışlık bot satışları paraşüt kumaş ve suya dayanıklı modellere döndü

Soğuyan hava ve yağış satışları hızlandırdı

Eskişehir'de ayakkabıcılık yapan Nur Mehmet Çınar, kış mevsiminin gelmesi, havaların soğuması ve yağmurlarla birlikte kışlık ayakkabı talebinde artış gözlendiğini söyledi. Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki dükkânda sezonu bir ay önceden açtıklarını belirten Çınar, müşterilerin en çok ürünlerin su geçirmemesi ve ayağı sıcak tutmasını önemsediğini aktardı.

Tercihlerde öne çıkan modeller ve malzemeler:

Bu sezon müşterilerin ağırlıklı olarak tercih ettiği malzeme paraşüt kumaşlı ürünler oldu. Kısa botlarda bağcıklı modellerin ön planda olduğunu, müşterilerin çoğunlukla bilek üstü ya da tam bilek boyundaki modelleri seçtiğini ifade etti. Çizmeler geçen yıla oranla biraz daha fazla ilgi görse de satışlarda hâlâ botlar baskın durumda.

İçi tüylü UGG benzeri modeller, su geçirme zafiyeti olsa bile sağladığı sıcaklık nedeniyle bilinçli şekilde tercih ediliyor; Eskişehir'in soğuk ayazında bu tür modellerin iyi sattığını belirtti. Kenarı lastikli veya düz fermuarlı ürünlerin ise su alma riski nedeniyle daha az tercih edildiği, bunun yerine postal ve bağcıklı modellerle 'waterproof' özellikli ürünlerin öne çıktığı vurgulandı.

Fiyatlar ve satış performansı:

Çınar, fiyatlarda geçen yıla göre büyük artış uygulanmadığını söyledi. Sürekli çalıştıkları firmaların gelen zamları bayilere yansıtmaması nedeniyle kendilerinin de fiyat etiketlerine yüksek zam koymadığını belirtti. Geçen sezon bin 200 ile bin 300 TL arasında satılan botların bu yıl yine 1.300-1.400 TL bandında olduğunu aktardı. Çizme fiyatları ise geçen yıl bin 100 ile bin 300 TL bandından bu yıl 1.500-1.600 TL civarına yükseldi.

Satışların genel olarak iyi olduğunu, yalnızca çok yoğun yağmur günlerinde işlerin yavaşladığını ancak yağmurun durmasıyla hareketliliğin yeniden başladığını ifade etti. Sezonu erken açmanın talebi canlı tuttuğunu ve gelen taleplere uygun modelleri getirmeye devam ettiklerini söyledi.

ESKİŞEHİR'DE AYAKKABICILIK YAPAN NUR MEHMET ÇINAR, KIŞ MEVSİMİNİN GELMESİ, HAVALARIN SOĞUMASI VE YAĞMURLARIN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KIŞLIK AYAKKABI SEZONUNDA ÖNE ÇIKAN MODELLER İLE FİYAT DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ.