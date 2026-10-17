Sazova'da yarış günü: genç atletlerin kros sınavı

Sazova'da yarış günü

Sazova Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi İl Seçme Yarışmaları Eskişehir'de tamamlandı. Atletizme gönül veren genç sporcuların katıldığı organizasyonda kıyasıya mücadele ve yüksek tempo dikkat çekti.

yarışların havası:

Parkur boyunca süren çekişmeli koşularda sporcuların enerjisi ve kararlılığı ön plandaydı. İzleyiciler ve katılımcılar, müsabakalar boyunca sık sık heyecanlı anlar yaşadı; fair-play ve spor ruhu etkinlik boyunca korunmaya çalışıldı.

organizasyonun mesajı:

Organizasyon yetkilileri, yarışmalara katılan tüm sporculara başarılar diledi ve gençlerin atletizm yolculuklarında yeni başarılara imza atmaları temennisinde bulundu. Etkinlik, bölgesel lig yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yarışmalar, Sazova'nın açık alanlarında düzenlenen bir etkinlik olarak genç atletlerin deneyim kazanmasına katkı sağladı ve ilerleyen dönemlerde yapılacak lig mücadeleleri için beklentileri canlı tuttu.

SAZOVA KÜLTÜR PARKI’NDA DÜZENLENEN YÜKSELEN YILDIZLAR BÖLGESEL KROS LİGİ İL SEÇME YARIŞMALARI’NDA SPORCULAR KIYASIYA MÜCADELE ETTİ